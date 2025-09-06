scorecardresearch
 

जैनिक सिनर और कार्लोस अल्कारेज फिर होंगे आमने-सामने, US ओपन के फाइनल में ली एंट्री, जोकोविच बाहर

यूएस ओपन 2025 के मेन्स सिंगल्स फाइनल में दुनिया के टॉप-2 टेनिस खिलाड़ियों की टक्कर होगी. ये दोनों खिलाड़ी लगातार तीसरी बार ग्रैंड स्लैम फाइनल में भिड़ने जा रहे हैं.

यूएस ओपन के फाइनल में कार्लोस अल्कारेज और जैनिक सिनर की टक्कर (Photo: Getty Images)
वर्ल्ड नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने यूएस ओप 2025 में मेन्स सिंगल्स स्पर्धा के फाइनल में एंट्री कर ली है. शुक्रवार (5 सितंबर) को न्यूयॉर्क के आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल सिनर ने कनाडा के फेलिस्क ऑगर अलियासिमे को चार सेट तक चले मुकाबले में 6-1,  3-6, 6-3, 6-4 से हराया. सिनर ने 25वीं वरीयता प्राप्त कनाडाई खिलाड़ी के खिलाफ मुकाबला 3 घंटा और 21 मिनट में जीता.

अब इटली के जैनिक सिनर का फाइनल में सामना वर्ल्ड नंबर-2 कार्लोस अल्कारेज से होगा. स्पेनिश स्टार अल्कारेज ने पहले सेमीफाइनल में 7वीं सीड सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 6-4, 7-6 (4), 6-2 से हराया. अल्कारेज को ये मुकाबला जीतने में 2 घंटा और 23 मिनट लगे. जोकोविच ने इससे पहले अल्कारेज के खिलाफ 8 में से 5 मुकाबले जीते थे, लेकिन अबकी बार सर्बियाई खिलाड़ी का जादू नहीं चला.

जैनिक सिनर और अल्कारेज लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में भिड़ेंगे. इतालवी खिलाड़ी ने विम्बलडन 2025 के फाइनल में अल्कारेज को हराया था. उससे पहले अल्कारेज ने फेंच ओपन 2025 के फाइनल में सिनर की चुनौती ध्वस्त की थी.

जैनिक सिनर ओपन एरा में रॉड लेवर (1969), फेडरर (2006-07, 2009) और जोकोविच (2015, 2021, 2023) के बाद एक सीजन में सभी चार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने वाले चौथे पुरुष टेनिस प्लेयर हैं.

कार्लोस अल्कारेज साल 2022 में यूएस ओपन जीत चुके हैं. वहीं जैनिक सिनर ने पिछले साल यहां पर खिताब जीता है. अल्कारेज ने कुल मिलाकर पांच ग्रैंड स्लैम खिताब  जीता है. इसमें विम्बलडन (2023, 2024), फ्रेंच ओपन (2024, 2025) और यूएस ओपन (2022) शामिल है. वहीं सिनर चार ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत चुके हैं. सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन (2024, 2025), यूएस ओपन (2024) और विम्बलडन (2025) जीता था.

---- समाप्त ----
