scorecardresearch
 

Feedback

यमुना का जलस्तर घटा, लेकिन अब भी बाढ़ में डूबे हुए हैं दिल्ली के कई इलाके- VIDEOS

दिल्ली में यमुना का जलस्तर अब धीरे-धीरे कम होने लगा है, जिससे बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत मिल रही है. सरकार ने कहा है कि वह चौबीसों घंटे निगरानी कर रही है और उम्मीद जताई है कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी. हालांकि, अभी भी कुछ इलाकों में पानी भरा हुआ है.

Advertisement
X
दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बाढ़ के पानी से गुजराते स्थानीय लोग. (Photo: PTI)
दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बाढ़ के पानी से गुजराते स्थानीय लोग. (Photo: PTI)

दिल्ली में यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. हालांकि, यमुना का जलस्तर अब धीरे-धीरे कम होने लगा है. पर अभी भी कई इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है. सरकार ने कहा है कि वह चौबीसों घंटे निगरानी कर रही है और दावा किया है कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी.

ताजा अपडेट के अनुसार, पुराने यमुना पुल (ओल्ड रेलवे ब्रिज) पर सुबह आठ बजे 206.52 मीटर दर्ज किया गया है जो कि खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है. वहीं, गुरुवार रात आठ बजे ओल्ड रेलवे ब्रिज-ORB पर जलस्तर 206.95 मीटर दर्ज किया गया था, जबकि एक दिन पहले ये इस मौसम के उच्चतम स्तर 207.48 मीटर पर पहुंच गया था. शाम 6 बजे जलस्तर 207.12 मीटर और शाम 5 बजे 207.16 मीटर दर्ज किया गया था.

हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 53,333 क्यूसेक पानी

सम्बंधित ख़बरें

Flood devastation in Delhi: Yamunas water has reached new areas.
दिल्ली में बाढ़ का तांडव, देखें किन-किन इलाकों तक पहुंचा यमुना का पानी 
बंटी और राधे प्रजापति की हत्या (Photo: Screengrab)
दिल्ली: 10 साल बाद जेल से निकले बाहर, 8 दिन पहले झगड़ा और फिर कत्ल, डबल मर्डर की इनसाइड स्टोरी 
नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में डबल मर्डर (Photo: Representational)
दिल्ली के हर्ष विहार में सनसनी, प्रताप नगर सी-ब्लॉक में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या 
delhi flood
दिल्ली में अभी भी मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, इन इलाकों में भरा पानी! 
एक क्लिक में पढ़ें 6 सितंबर, शनिवार की अहम खबरें 

अधिकारियों के अनुसार, हथिनीकुंड बैराज से 53,333 क्यूसेक, वजीराबाद बैराज से 1,44,390 क्यूसेक और ओखला बैराज से 2,26,433 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. अधिकारियों का अनुमान है कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर तेजी से कम हो सकता है और शुक्रवार देर रात या शनिवार सुबह तक यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे पहुंच सकता है.

Advertisement

केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के अनुसार, मौजूदा संकेत बताते हैं कि दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटता रहेगा. शनिवार सुबह 8 बजे जलस्तर 206.4 मीटर पर पहुंचने की उम्मीद है और उसके बाद भी इसमें गिरावट जारी रहने की संभावना है. नदी का जलस्तर घटने के संकेत मिलने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी.

उन्होंने कहा, 'फिर भी, सरकार प्रभावित लोगों की सहायता करने में पूरी तरह लगी हुई है.' गुप्ता ने स्थिति का आकलन करने के लिए संभागीय आयुक्त नीरज सेमवाल और सभी 11 राजस्व जिलों के जिलाधिकारियों के साथ एक ऑनलाइन समीक्षा बैठक की.

क्या बोले PWD मंत्री

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा ने निगम बोध घाट, मोनेस्ट्री मार्केट और आसपास के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया.

उन्होंने इस दावे का खंडन किया कि यमुना का पानी सिविल लाइंस क्षेत्र में घुस गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि ये स्थिति बारिश के कारण जलभराव का परिणाम है, ना कि नदी में बाढ़ का.

मंत्री ने कहा, 'ये हाल ही में हुई बारिश के कारण हुआ जलभराव है. सिविल लाइंस क्षेत्र में सड़कों के किनारे नालियों के मुहाने को एहतियाती उपाय के तौर पर बंद कर दिया गया है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि यमुना का पानी सड़कों पर न आए.'

Advertisement

CM ऑफिस ने जारी किया बयान

दिल्ली सीएम ऑफिस ने एक बयान जारी कर गुरुवार को कहा कि राहत शिविरों में दिन में तीन से चार बार भोजन वितरित किया जा रहा है और शिविरों के पास शौचालय, स्वच्छ पेयजल और अन्य आवश्यक सेवाएं जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं.

बयान में कहा गया है कि पूर्वी दिल्ली में 7,200 लोग प्रभावित हुए हैं, जहां सात राहत शिविर स्थापित किए गए हैं. उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 5,200 लोग प्रभावित हुए हैं और अधिकारियों ने 13 राहत शिविर स्थापित किए हैं. दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में 4,200 लोग प्रभावित हुए हैं और आठ राहत शिविर स्थापित किए गए हैं.

उत्तरी दिल्ली में 1,350 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और उन्हें छह राहत शिविरों में रखा गया है. शाहदरा ज़िले में 30 लोग प्रभावित हुए हैं और एक राहत शिविर स्थापित किया गया है.

अधिकारियों ने बताया कि बाढ़ के परिणामस्वरूप, दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने यमुना के कच्चे पानी में गन्दगी और गाद के स्तर में वृद्धि के कारण वजीराबाद जल उपचार संयंत्र (WTP) में पानी का उत्पादन 20 प्रतिशत तक कम कर दिया है.

शहर के सबसे बड़े संयंत्रों में से एक, वज़ीराबाद संयंत्र सामान्यतः 138 मिलियन गैलन प्रतिदिन (MGD) पानी का उत्पादन करता है। उत्पादन में कमी के कारण दिल्ली के कुछ हिस्सों में पानी की आपूर्ति संबंधी समस्याएं पैदा हो गई हैं.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement