जयपुर में अचानक ढह गया चार मंजिला मकान, पिता-बेटी की मौत, मलबे में दबे सात लोग

राजस्थान की राजधानी जयपुर में शनिवार को बड़ा हादसा हो गया जब सुभाष चौक सर्किल के पास रामकुमार धवई की गली में अचानक चार मंजिला इमारत जमींदोज हो गई. हादसा इतना भीषण था कि पूरा मकान कुछ ही पलों में मलबे के ढेर में तब्दील हो गया.

हादसे में पिता-बेटी की मौत

इस हादसे में पिता और बेटी की मौत हो गई, जबकि 7 लोग मलबे में दबे हुए थे. इनमें से पांच लोगों को बाहर निकाल लिया गया है. मृतक की पहचान 33 साल के प्रभात और उसकी 6 साल की बेटी पीहू के रूप में हुई है.

यह घटना शुक्रवार रात करीब 12 बजे सुभाष चौक सर्किल स्थित बाल भारती स्कूल के पीछे हुई है. इनमें से एक को गंभीर हालत में करवाया गया SMS अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मलबे में 7 लोग दबे

स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी. सूचना मिलते ही पुलिस बल, सिविल डिफेंस और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया. समय रहते 5 लोगों को निकाल लिया गया जिससे उनकी जान बच गई.

मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी और अन्य उपकरणों की मदद ली जा रही है. अचानक मकान ढहने के कारण आसपास अफरातफरी मच गई. पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है.

