Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 30 दिसंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 30 दिसंबर, 2025 की खबरें और समाचार: भारत ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण कर अपनी सैन्य ताकत में इजाफा किया. वहीं, दिल्ली-एनसीआर में आज घने कोहरे की चादर छाई हुई है. इन खबरों के अलावा, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है. पढ़ें मंगलवार सुबह की बड़ी खबरें.

भारतीय सेना की ताकत में बड़ा इजाफा, पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण



डीआरडीओ ने सोमवार को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट एलआरजीआर 120 का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया. यह परीक्षण भारतीय सेना की भविष्य की युद्ध क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पर रखा गया है.

दिल्ली-NCR में कोहरे और प्रदूषण का डबल अटैक, विजिबिलिटी जीरो; IMD का रेड अलर्ट



दिल्ली में सर्दी अब अपने चरम पर पहुंच गई है. राजधानी समेत पूरे एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में विजिबिलिटी जीरो हो गई है. सड़कों पर गाड़ियां पार्किंग लाइट जलाकर चल रही हैं. मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और मंगलवार दोपहर तक कोहरा बने रहने का अनुमान जताया है.

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन, 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस



बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया है. बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया ने ढाका के एवर केयर हॉस्पिटल में उपचार के दौरान अंतिम सांस ली. वह 80 वर्ष की थीं और लंबे समय से बीमार चल रही थीं. बीएनपी ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया और उन्होंने सुबह 6 बजे आखिरी सांस ली.

पुतिन के घर के पास गिरे 91 ड्रोन ने बिगाड़ा शांति समझौते का माहौल, जेलेंस्की की सफाई, ट्रंप को भी उतरना पड़ा



रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उत्तरी रूस स्थित आवास पर 91 ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, जिन्हें एयर डिफेंस ने मार गिराया. यूक्रेन ने आरोपों को झूठा बताया. इस घटनाक्रम से शांति वार्ता को झटका लगा है

नए साल के जश्न पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रहेगा डाइवर्जन



नए साल के जश्न को लेकर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है. यह 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लागू रहेगी. सेक्टर 18, गार्डन गैलेरिया, जीआईपी, डीएलएफ, मोदी मॉल, वेव मॉल, सेक्टर 98 और गौड़ सिटी में दोपहर 2 बजे से रात तक विशेष ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा. इस दौरान वाहनों को तय रूट से ही गुजरने की अनुमति होगी.

BMC चुनाव: बीजेपी ने जारी की 70 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, युवा चेहरे पर दांव



महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बृहन्मुंबई नगर निगम यानी BMC चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को अपने 70 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी. यह सूची नामांकन की अंतिम तिथि से ठीक एक दिन पहले सामने आई है. पार्टी ने इस सूची में अनुभव और युवा जोश का संतुलन साधते हुए कुछ मौजूदा पार्षदों के साथ नए चेहरों को भी मौका दिया है.

'हथियार नहीं डाले तो गंभीर अंजाम तय...', नेतन्याहू संग बैठक के बाद ट्रंप का हमास को अल्टीमेटम



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि हथियार छोड़ने के लिए समूह को बहुत कम समय दिया जाएगा. शर्तें न मानने पर गंभीर नतीजे भुगतने होंगे. यह मुद्दा इजरायली पीएम नेतन्याहू से बातचीत में उठा. ट्रंप ने कहा हमास का निरस्त्रीकरण क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए जरूरी है.

बिहार पहुंचे BJP के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, 3 दिनों के दौरे को लेकर बढ़ी राजनीतिक हलचल



भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन सोमवार को तीन दिवसीय दौरे पर अपने गृह नगर पटना पहुंचे. पटना पहुंचने पर एयरपोर्ट पर पार्टी विधायकों और नेताओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे दौरे को लेकर सवाल किए, तो उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और मुस्कराते हुए बिना कोई बयान दिए आगे बढ़ गए.

कन्नड़ टीवी एक्ट्रेस ने किया सुसाइड, शादी का प्रेशर नहीं हुआ बर्दाश्त, झेल रही थी डिप्रेशन

कन्नड़ और तमिल टीवी की मशहूर एक्ट्रेस नंदिनी सी एम ने बेंगलुरू स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली है. इस घटना से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर है. नंदिनी ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें माता-पिता द्वारा शादी का दबाव वजह बताया गया है. नंदिनी के इस कदम से उनके फैंस हैरान हैं. पुलिस मामले की हर एंगेल से जांच कर रही है.

मौत बनकर दौड़ी 'बेस्ट' की बेकाबू बस, 13 लोगों को रौंदा, अपनों की चीखों से दहली मुंबई



