scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नए साल के जश्न पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रहेगा डाइवर्जन

नए साल को लेकर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी के लिए एडवाइजरी जारी की है. सेक्टर 18 समेत कई मॉल और भीड़भाड़ वाले इलाकों में दोपहर 2 बजे से रात तक डाइवर्जन लागू रहेगा. पार्किंग केवल तय स्थानों पर होगी और सड़क पर खड़े वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement
X
नए साल को लेकर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी (Photo: Representational)
नए साल को लेकर नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी (Photo: Representational)

नए साल के जश्न को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने शहर के प्रमुख इलाकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. यह एडवाइजरी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लागू रहेगी. पुलिस का कहना है कि इस दौरान भीड़ और वाहनों का दबाव अधिक रहने की संभावना है, इसलिए यातायात को सुचारु रखने के लिए डाइवर्जन व्यवस्था लागू की जा रही है.

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सेक्टर 18, गार्डन गैलेरिया मॉल, जीआईपी मॉल, डीएलएफ मॉल, सेक्टर 25 स्थित मोदी मॉल, वेव मॉल, सेक्टर 98 स्काईवन, स्टर्लिंग और गौड़ सिटी इलाके में विशेष ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा. यह डाइवर्जन दोपहर 2 बजे से रात तक लागू रहेगा. इन इलाकों में आने और जाने वाले वाहनों को निर्धारित मार्गों से ही गुजरने की अनुमति होगी.

एडवाइजरी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लागू होगी

सेक्टर 18 में आने वाले वाहनों की पार्किंग केवल सेक्टर 18 मल्टीलेवल कार पार्किंग में ही की जाएगी. सड़क किनारे या अन्य स्थानों पर वाहन खड़े करने की अनुमति नहीं होगी. ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि सड़कों पर खड़े वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसे वाहनों को हटाया जाएगा और नियमों के अनुसार चालान भी किया जा सकता है.

सेक्टर 18 में प्रवेश और बाहर निकलने के लिए एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पहले से चिन्हित किए गए हैं. सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास कट, सेक्टर 18 मोजेक होटल कट और सेक्टर 18 बिजली तिराहा कट से वाहन बाहर जा सकेंगे. आम लोगों से अपील की गई है कि वे इन्हीं तय रास्तों का उपयोग करें ताकि जाम की स्थिति न बने.

Advertisement

मॉल के अंदर की गई पार्किंग व्यवस्था

मॉल में आने वाले लोगों के लिए मॉल के अंदर ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है. ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि मॉल के बाहर या सड़क पर वाहन खड़ा करने से यातायात प्रभावित होगा, इसलिए नियमों का पालन करना जरूरी है.

इसके अलावा ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद जाने वाले मार्ग पर भी ट्रैफिक डाइवर्जन लागू रहेगा. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नए साल के जश्न के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें और यात्रा से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी को ध्यान में रखें ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement