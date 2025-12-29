नए साल के जश्न पर नोएडा ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को रहेगा डाइवर्जन

नए साल के जश्न को देखते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने शहर के प्रमुख इलाकों के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. यह एडवाइजरी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लागू रहेगी. पुलिस का कहना है कि इस दौरान भीड़ और वाहनों का दबाव अधिक रहने की संभावना है, इसलिए यातायात को सुचारु रखने के लिए डाइवर्जन व्यवस्था लागू की जा रही है.

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सेक्टर 18, गार्डन गैलेरिया मॉल, जीआईपी मॉल, डीएलएफ मॉल, सेक्टर 25 स्थित मोदी मॉल, वेव मॉल, सेक्टर 98 स्काईवन, स्टर्लिंग और गौड़ सिटी इलाके में विशेष ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा. यह डाइवर्जन दोपहर 2 बजे से रात तक लागू रहेगा. इन इलाकों में आने और जाने वाले वाहनों को निर्धारित मार्गों से ही गुजरने की अनुमति होगी.

एडवाइजरी 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लागू होगी

सेक्टर 18 में आने वाले वाहनों की पार्किंग केवल सेक्टर 18 मल्टीलेवल कार पार्किंग में ही की जाएगी. सड़क किनारे या अन्य स्थानों पर वाहन खड़े करने की अनुमति नहीं होगी. ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि सड़कों पर खड़े वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ऐसे वाहनों को हटाया जाएगा और नियमों के अनुसार चालान भी किया जा सकता है.

सेक्टर 18 में प्रवेश और बाहर निकलने के लिए एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पहले से चिन्हित किए गए हैं. सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास कट, सेक्टर 18 मोजेक होटल कट और सेक्टर 18 बिजली तिराहा कट से वाहन बाहर जा सकेंगे. आम लोगों से अपील की गई है कि वे इन्हीं तय रास्तों का उपयोग करें ताकि जाम की स्थिति न बने.

मॉल के अंदर की गई पार्किंग व्यवस्था

मॉल में आने वाले लोगों के लिए मॉल के अंदर ही पार्किंग की व्यवस्था की गई है. ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि मॉल के बाहर या सड़क पर वाहन खड़ा करने से यातायात प्रभावित होगा, इसलिए नियमों का पालन करना जरूरी है.

इसके अलावा ग्रेटर नोएडा से गाजियाबाद जाने वाले मार्ग पर भी ट्रैफिक डाइवर्जन लागू रहेगा. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नए साल के जश्न के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें और यात्रा से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी को ध्यान में रखें ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.

