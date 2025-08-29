Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 29 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 29 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान पहुंच गए हैं. वहीं, जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हुए डायमंड लीग फाइनल में दूसरा स्थान हासिल किया. इन खबरों के अलावा, केंद्र सरकार ने RBI पूर्व गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल को 3 साल के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्‍त करने की मंजूरी दे दी है. पढ़ें शुक्रवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

शिखर सम्मेलन के लिए जापान पहुंचे PM मोदी, टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान पहुंच गए हैं. टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया. पीएम 28 अगस्त को जापान और चीन दौरे के लिए रवाना हुए थे. यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान में रहेंगे. इसके बाद वे चीन जाएंगे, जहां वे SCO के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे.

नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में दूसरे नंबर पर रहे... किया इतने मीटर का थ्रो

भारत के स्टार जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हुए डायमंड लीग फाइनल में दूसरा स्थान हासिल किया. नीरज का फाइनल में बेस्ट थ्रो 85.01 मीटर रहा. जर्मनी के जूलियन वेबर चैम्पियन बनने में कामयाब रहे. वेबर का बेस्ट थ्रो 91.51 मीटर रहा. अब नीरज चोपड़ा की निगाहें वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 पर टिकी हैं.

RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को IMF में मिली बड़ी जिम्मेदारी, इन्हीं के कार्यकाल में हुई थी नोटबंदी

केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉ. उर्जित पटेल को 3 साल के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्‍त करने की मंजूरी दे दी है. पटेल ने 2016 में रघुराम राजन के बाद RBI के 24वें गवर्नर के तौर पर पदभार संभाला था. इन्‍हीं के कार्यकाल में सरकार ने नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला लिया था.

वॉर जोन के पास पोलैंड का F-16 एयरशो के दौरान क्रैश, पायलट की मौत



28 अगस्त 2025 को पोलैंड के रडॉम शहर में एक दर्दनाक हादसे ने दुनिया को हैरान कर दिया. पोलिश एयर फोर्स का एक F-16 फाइटर जेट एयरशो की रिहर्सल के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें पायलट की मौत हो गई. यह घटना रडॉम एयरपोर्ट पर हुई, जो वारसॉ से करीब 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है.

कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त होंगे दिनेश के. पटनायक, 1990 बैच के IFS अधिकारी

भारत सरकार ने वरिष्ठ IFS अधिकारी दिनेश के. पटनायक को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है. 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी पटनायक वर्तमान में स्पेन में भारत के राजदूत के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. विदेश नीति के क्षेत्र में पटनायक का लंबा अनुभव रहा है और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, वियना सहित कई महत्वपूर्ण भारतीय मिशनों में कार्य किया है.

IAS अनुराग जैन को मिला एक साल का सेवा विस्तार, बने रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव

MP सरकार ने मुख्य सचिव अनुराग जैन को एक साल का सेवा विस्तार देने का फैसला लिया है. CM मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी घोषणा करते हुए हुए उन्हें बधाई दी और राज्य के विकास में उनके अनुभव और प्रयासों की सराहना की. 1989 बैच के IAS अधिकारी जैन अक्टूबर 2024 में 35वें मुख्य सचिव बने थे. उनका कार्यकाल अगस्त 2025 में पूरा होना था.

योगी सरकार का बड़ा फैसला... महिलाओं की तरह अब इन लोगों को भी स्टांप ड्यूटी में मिलेगी छूट

UP के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में महिलाओं की तरह भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को भी स्टाम्प शुल्क में छूट का लाभ देने का ऐलान किया है. गुरुवार को स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने विभाग को कई अहम निर्देश दिए. अब 20 हज़ार रुपये से अधिक निबंधन शुल्क पर सभी जिलों में ई-भुगतान अनिवार्य होगा.

NCERT की किताबों में ISRO पर नया पाठ जोड़ा गया, अब बच्चे पढ़ेंगे भारत के अंतरिक्ष मिशन

NCERT अब अपनी किताबों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मिशन के बारे में बताएगा. NCERT की किताबों में ‘India: A Rising Space Power’ नाम का नया अध्याय जोड़ा गया है. ये मोड्यूल कक्षा 6 से 8 के लिए है. नए अध्याय के ज़रिए छात्र चंद्रयान से लेकर गगनयान तक भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में जान पाएंगे.

Chamoli Cloudburst: उत्तराखंड में बिगड़े हालात... चमोली में बादल फटा, केदारघाटी में पुल बहा, कई जिलों में स्कूल बंद

उत्तराखंड के चमोली ज़िले में एक बार फिर बादल फटा है. ये घटना तहसील देवाल के मोपाटा में हुई है, जिसमें दो लोगों के लापता होने की ख़बर है. प्रशासन ने राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया है. वहीं केदारघाटी के लवारा गांव में पुल बहने से छेनागाड़ क्षेत्र में स्थिति गंभीर हो गई है. वहीं, रुद्रप्रयाग ज़िले में अलकनंदा और मंदाकिनी भी उफान पर हैं.

ल‍ियोनेस मेसी का बड़ा ऐलान, इंटरनेशनल कर‍ियर से र‍िटायरमेंट लेने का इशारा! बताया कब खेलेंगे घर में फेयरवेल मैच

फुटबॉल स्टार लियोनल मेसी ने इशारा किया है कि 4 सितंबर को ब्यूनस आयर्स में वेनेजुएला के खिलाफ होने वाला वर्ल्ड कप क्वालिफायर उनका आख़िरी घरेलू मैच हो सकता है. अर्जेंटीना पहले ही 2026 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है. हालांकि मेसी ने अभी तक इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है.

---- समाप्त ----