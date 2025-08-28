scorecardresearch
 

Diamond League Final Live: नीरज चोपड़ा की निगाहें दूसरी बार डायमंड ट्रॉफी जीतने पर, खिताबी मुकाबला जारी

नीरज चोपड़ा अपने करियर में एक बार डायमंड ट्रॉफी जीत चुके हैं. नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था. वहीं पेरिस ओलंपिक में वो दूसरे नंबर पर रहे थे, जिसके चलते उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा था.

डाइमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा के सामने कड़ी चुनौती (Photo: PTI)
Neeraj Chopra Diamond League 2025 Final: भारत के स्टार भाला फेंक (जैवलिन थ्रो) खिलाड़ी नीरज चोपड़ा एक बार फिर एक्शन में हैं. नीरज स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हो रहे डायमंड लीग फाइनल में अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं. मौजूदा वर्ल्ड चैम्पियन नीरज ने 2022 में डाइमंड लीग फाइनल जीतकर डायमंड ट्रॉफी अपने नाम किया था. जबकि 2023 और 2024 में नीरज दूसरे स्थान पर रहे थे.

नीरज चोपड़ा का डायमंड लीग फाइनल प्रदर्शन:
पहला प्रयास:
दूसरा प्रयास:
तीसरा प्रयास:
चौथा प्रयास:
पांचवां प्रयास:
छठा प्रयास:

फाइनल में सभी 7 खिलाड़ियों के बेस्ट थ्रो-
1. नीरज चोपड़ा (भारत): 
2. एंड्रियन मर्डारे (मोल्दोवा): 
3. एंडरसन पीटर्स (ग्रेनाडा):
4. केशोर्न वाल्कॉट (त्रिनिदाद एंड टोबैगो):
5. जूलियन वेबर (जर्मनी): 
6. साइमन वीलैंड (स्विट्जरलैंड): 
7. जूलियस येगो (केन्या):

नीरज चोपड़ा ने इस सीजन में दो डायमंड लीग प्रतियोगिताओं में भाग लिया. दोहा लेग में नीरज ने अपने करियर का बेस्ट थ्रो (90.23 मीटर) किया, लेकिन वो दूसरे स्थान पर रहे थे. फिर पेरिस लेग में 88.16 मीटर के थ्रो के साथ नीरज ने जीत हासिल की. फाइनल में अपनी जगह पक्की करने के बाद नीरज ने सिलेसिया और ब्रुसेल्स लेग से बाहर रहने का विकल्प चुना. 

नीरज चोपड़ा ने कुल 15 अंकों के साथ डायमंड लीग फाइनल में जगह बनाई है. बता दें कि डायमंड लीग के किसी लेग में पहले स्थान पर रहने के लिए 8 प्वाइंट्स, दूसरे स्थान पर रहने के लिए 7 अंक, तीसरे स्थान पर रहने के लिए 6 प्वाइंट्स और चौथे स्थान पर रहने के लिए 5 अंक दिए जाते हैं.

डायमंड लीग फाइनल में विजेता को क्या मिलता है?
डायमंड लीग फाइनल के विजेता को डायमंड ट्रॉफी प्रदान की जाती है. साथ ही उसे 30 हजार डॉलर से पचास हजार डॉलर तक की इनामी राशि मिलती है. इसके अलावा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के लिए उसे वाइल्ड कार्ड भी मिलता है. कुल मिलाकर नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल से पहले छह टूर्नामेंट्स में भाग लिया. इनमें से चार में उन्होंने जीत हासिल की है, जबकि दो में दूसरे स्थान पर रहे.

डायमंड लीग फाइनल के बाद नीरज चोपड़ा की निगाहें अगले महीने होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 पर टिकी हैं, जहां वो अपने खिताब का बचाव करना चाहेंगे. बता दें कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 13 से 21 सितंबर तक जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित की जाएगी.

