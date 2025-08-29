scorecardresearch
 

वॉर जोन के पास पोलैंड का F-16 एयरशो के दौरान क्रैश, पायलट की मौत

पोलैंड के रडॉम एयरशो में F-16 जेट क्रैश होने से पायलट मेजर मैसी क्राकोवियन की मौत हो गई. यह हादसा रिहर्सल के दौरान बैरल रोल मैन्युअवर में हुआ. जांच शुरू हो गई है, संभावित कारण तकनीकी खराबी बताई जा रही. एयरशो रद्द हो गया है. F-16 की कई दुर्घटनाएं (2023-2025) में हुई.

F-16 की नोज डाइव और धमाका. पायलट मेजर मैसी क्राकोवियन की इस हादसे में मौत हो गई है. (Videograb/Photo: X/@PRWarRoom)
28 अगस्त 2025 को पोलैंड के रडॉम शहर में एक दर्दनाक हादसे ने दुनिया को हैरान कर दिया. पोलिश एयर फोर्स का एक F-16 फाइटर जेट एयरशो की रिहर्सल के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें पायलट की मौत हो गई. यह घटना रडॉम एयरपोर्ट पर हुई, जो वारसॉ से करीब 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है.

पायलट मेजर मैसी 'स्लैब' क्राकोवियन थे, जो F-16 टाइगर डेमो टीम के लीडर थे. वे पोलैंड के सबसे अनुभवी और सम्मानित पायलटों में से एक थे, जिन्हें हाल ही में यूके के रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में 'बेस्ट ओवरऑल फ्लाइंग डेमो' अवॉर्ड मिला था.

यह भी पढ़ें: ट्रंप को जवाब! 5वीं पीढ़ी फाइटर जेट के लिए फ्रांस की मदद से भारत में बनेगा इंजन

पोलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर व्लादिस्लाव कोसिनियाक-कामिस्ज ने कहा कि यह एक ऐसा अधिकारी था जो हमेशा देश की सेवा में समर्पित और साहसी रहा. उनकी याद में श्रद्धांजलि. पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड तुस्क ने भी परिवार को गहरी संवेदना व्यक्त की.

इस हादसे के बाद 30-31 अगस्त को होने रडॉम एयरशो 2025 वाला था, रद्द कर दिया गया. यह पोलैंड का सबसे बड़ा एविएशन इवेंट था, जिसमें 1.80 लाख लोग आने वाले थे. 

यह भी पढ़ें: फ्रेंच फाइटर जेट राफेल ने अमेरिकी F-35 को 'Kill Lock' किया, स्टील्थ फाइटर जेट खुद को बचा नहीं पाया

poland f-16 fighter jet crash

क्या हुआ?

घटना 28 अगस्त 2025 को शाम करीब 7:25 बजे (स्थानीय समय) हुई. F-16 टाइगर डेमो टीम का विमान रडॉम एयरशो की तैयारी कर रहा था. वीडियो फुटेज में दिखा कि जेट एक बैरल रोल (एरोबेटिक मैन्युअवर) कर रहा था, जब अचानक यह नियंत्रण खो बैठा. रनवे पर नोज-डाइव कर गिर गया. विमान आग की लपटों में लिपट गया और रनवे को नुकसान पहुंचा. पायलट इजेक्ट करने का मौका नहीं मिला, और वे क्रैश में मारे गए.

  • स्थान और समय: एयरपोर्ट, जो पोलैंड का सेंट्रल एविएशन हब है. यह यूक्रेन और रूस में चल रही है जंगी मैदान के पास स्थित है, लेकिन हादसा ट्रेनिंग से जुड़ा था, न कि कॉम्बैट से.
  • टीम का बैकग्राउंड: F-16 टाइगर डेमो टीम पोलैंड एयर फोर्स की आधिकारिक डेमो टीम है, जो 31st टैक्टिकल एयर बेस (पोझनान) से संचालित होती है. यह F-16C ब्लॉक 52+ विमान उड़ाती है, जो यूरोप में कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स के साथ फ्लाई करने वाली इकलौती टीम है.
  • प्रभाव: कोई सिविलियन को चोट नहीं लगी. रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू हुआ, जिसमें एयरपोर्ट फायर ब्रिगेड और इंटीरियर मिनिस्ट्री की टीमें शामिल रहीं. एयरशो रद्द होने से 150 से अधिक विमानों का डेमो प्रभावित हुआ, जिसमें यूके की रेड एरो, ग्रीस की F-16 ज्यूस डेमो और यूरोफाइटर टाइफून शामिल थे.
  • पायलट के बारे में: मेजर मैसी क्राकोवियन (कॉल साइन "स्लैब") 2023 से टीम लीडर थे. वे गॉस्टिनिन शहर के रहने वाले थे. पोलिश टेरिटोरियल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि हम उनके परिवार, दोस्तों और टीम के दर्द में शरीक हैं. वे पोलैंड के एविएशन डे पर शहीद हुए, जो एक दुखद संयोग है.

संभावित कारण: जांच जारी

क्रैश के सटीक कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू हो गई है. प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार...

  • मैन्युअवर के दौरान खराबी: बैरल रोल के दौरान विमान अचानक नोज-डाइव कर गया. वीडियो में इजेक्ट सिस्टम काम नहीं करता दिखा.
  • तकनीकी समस्या: F-16 की उन्नत फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो सकती है. ठंडे मौसम (अलास्का जैसे क्रैश में बर्फ जमा होना) या मेंटेनेंस इश्यू संभव.
  • पायलट एरर या अन्य: पायलट अनुभवी थे, लेकिन हाई-स्पीड मैन्युअवर में छोटी गलती घातक हो सकती है. पोलिश आर्म्ड फोर्सेस ने कहा कि जांच में अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल होंगे.
  • सुरक्षा चिंताएं: F-16 का इतिहास अच्छा है, लेकिन एयरशो रिहर्सल में जोखिम ज्यादा होता है. पोलैंड ने F-16 फ्लीट की सुरक्षा जांच के आदेश दिए.

यह हादसा यूक्रेन युद्ध के करीब होने से और संवेदनशील है, क्योंकि पोलैंड NATO सदस्य है. यूक्रेन को F-16 दे रहा है.

---- समाप्त ----
