वॉर जोन के पास पोलैंड का F-16 एयरशो के दौरान क्रैश, पायलट की मौत

28 अगस्त 2025 को पोलैंड के रडॉम शहर में एक दर्दनाक हादसे ने दुनिया को हैरान कर दिया. पोलिश एयर फोर्स का एक F-16 फाइटर जेट एयरशो की रिहर्सल के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें पायलट की मौत हो गई. यह घटना रडॉम एयरपोर्ट पर हुई, जो वारसॉ से करीब 100 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है.
पायलट मेजर मैसी 'स्लैब' क्राकोवियन थे, जो F-16 टाइगर डेमो टीम के लीडर थे. वे पोलैंड के सबसे अनुभवी और सम्मानित पायलटों में से एक थे, जिन्हें हाल ही में यूके के रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 में 'बेस्ट ओवरऑल फ्लाइंग डेमो' अवॉर्ड मिला था.
पोलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर व्लादिस्लाव कोसिनियाक-कामिस्ज ने कहा कि यह एक ऐसा अधिकारी था जो हमेशा देश की सेवा में समर्पित और साहसी रहा. उनकी याद में श्रद्धांजलि. पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड तुस्क ने भी परिवार को गहरी संवेदना व्यक्त की.
इस हादसे के बाद 30-31 अगस्त को होने रडॉम एयरशो 2025 वाला था, रद्द कर दिया गया. यह पोलैंड का सबसे बड़ा एविएशन इवेंट था, जिसमें 1.80 लाख लोग आने वाले थे.
क्या हुआ?
घटना 28 अगस्त 2025 को शाम करीब 7:25 बजे (स्थानीय समय) हुई. F-16 टाइगर डेमो टीम का विमान रडॉम एयरशो की तैयारी कर रहा था. वीडियो फुटेज में दिखा कि जेट एक बैरल रोल (एरोबेटिक मैन्युअवर) कर रहा था, जब अचानक यह नियंत्रण खो बैठा. रनवे पर नोज-डाइव कर गिर गया. विमान आग की लपटों में लिपट गया और रनवे को नुकसान पहुंचा. पायलट इजेक्ट करने का मौका नहीं मिला, और वे क्रैश में मारे गए.
संभावित कारण: जांच जारी
क्रैश के सटीक कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू हो गई है. प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार...
यह हादसा यूक्रेन युद्ध के करीब होने से और संवेदनशील है, क्योंकि पोलैंड NATO सदस्य है. यूक्रेन को F-16 दे रहा है.