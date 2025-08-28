scorecardresearch
 

कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त होंगे दिनेश के. पटनायक, 1990 बैच के IFS अधिकारी

भारत सरकार ने वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है. वर्तमान में वो स्पेन में भारत के राजदूत हैं. विदेश मंत्रालय ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है. अक्टूबर 2024 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को लेकर भारत ने अपना दूतावास प्रमुख वापस बुला लिया था.

1990 बैच के आईएफएस अफसर हैं पटनायक
भारत सरकार ने वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा (IFS) के अधिकारी दिनेश के. पटनायक को कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है. 1990 बैच के आईएफएस अधिकारी पटनायक वर्तमान में स्पेन में भारत के राजदूत के रूप में सेवाएं दे रहे हैं. विदेश मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पटनायक जल्द ही कनाडा में अपना कार्यभार संभालेंगे.

अभी स्पेन के राजदूत हैं दिनेश के पटनायक

रिपोर्ट के मुताबिक विदेश नीति के क्षेत्र में पटनायक का लंबा अनुभव रहा है और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, वियना, ब्रुसेल्स, जिनेवा सहित कई महत्वपूर्ण भारतीय मिशनों में कार्य किया है. इसके अलावा वो एशिया और अफ्रीका के कई देशों में भारत के राजनयिक मिशन का हिस्सा रह चुके हैं.

2024 में बिगड़े थे भारत-कनाडा के रिश्ते

गौरतलब है कि भारत और कनाडा के रिश्ते पिछले एक साल से तनावपूर्ण बने हुए हैं. अक्टूबर 2024 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए थे. इसके बाद भारत ने अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला किया था.

रिश्तों को सुधारना पटनायक की होगी चुनौती

राजनयिक विशेषज्ञ मानते हैं कि दिनेश पटनायक की नियुक्ति दोनों देशों के बीच ठंडे पड़े रिश्तों में नई शुरुआत का अवसर दे सकती है. हालांकि, चुनौतियां अभी भी बड़ी हैं क्योंकि खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर भारत और कनाडा के बीच लगातार मतभेद बने हुए हैं.

भारत सरकार को उम्मीद है कि पटनायक का अनुभव और राजनयिक कौशल इस तनावपूर्ण दौर में भारत के हितों की रक्षा करेगा और भारत-कनाडा रिश्तों को पटरी पर लाने में मदद करेगा.

 

