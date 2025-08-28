IAS अनुराग जैन को मिला एक साल का सेवा विस्तार, बने रहेंगे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव

मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव अनुराग जैन को एक साल का सेवा विस्तार देने का फैसला लिया है. सेवानिवृत्ति से पहले उन्हें यह सेवा विस्तार दिया गया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर इसकी घोषणा करते हुए जैन को शुभकामनाएं दीं.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले को लेकर सीएम ने कहा, 'मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव अनुराग जैन को एक वर्ष का कार्यकाल विस्तार मिलने पर हार्दिक बधाई, आपके लंबे प्रशासनिक अनुभव, नवाचार और सतत प्रयासों से प्रदेश की विकास यात्रा नए आयाम स्थापित करे, यही शुभकामनाएं.'

1989 बैच के IAS हैं अनुराग जैन

अनुराग जैन 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी हैं. उन्होंने 3 अक्टूबर 2024 को मध्य प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला था. उनका कार्यकाल अगस्त 2025 में समाप्त होना था, लेकिन अब यह अगस्त 2026 तक बढ़ा दिया गया है.

जैन का जन्म 11 अगस्त 1965 को ग्वालियर में हुआ था. जून 1990 में सागर जिले में सहायक कलेक्टर के रूप में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी. इसके बाद उन्होंने मंडला, मंदसौर और भोपाल जिलों में कलेक्टर के रूप में काम किया. राज्य शासन में उन्होंने सचिव, प्रमुख सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव जैसे महत्वपूर्ण दायित्व निभाए हैं.

आईआईटी खड़गपुर से की है पढ़ाई

केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी अनुराग जैन ने कई अहम पदों पर कार्य किया है. वो केंद्र सरकार की विभिन्न नीतिगत पहलों में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं. उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. जैन 1986 में आईआईटी खड़गपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक की डिग्री हासिल की थी.

