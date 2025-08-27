Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 27 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 27 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से पार होने से प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी जारी की. वहीं, जम्मू संभाग में लगातार तेज बारिश होने की वजह से रेल यातायात बुरी तरह से बाधित हुआ. इन खबरों के अलावा, SpaceX ने स्टारशिप की दसवीं टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक पूरी की. पढ़ें बुधवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

दिल्ली में यमुना ने पार किया डेंजर लेवल... बाढ़ की चेतावनी जारी, अगले 48 घंटे होंगे अहम

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिसके चलते प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है. मूसलाधार बारिश के साथ-साथ वहां के बांधों से छोड़े गए पानी के कारण यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा है.

जम्मू में बारिश ने मचाई आफत, रेलवे ने 27 को शॉर्ट-टर्मिनेट किया, 22 ट्रेनें रद्द



जम्मू संभाग में दशकों की सबसे भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं. नॉर्दर्न रेलवे ने 27 अगस्त को जम्मू और कटरा से आने-जाने वाली 22 ट्रेनें रद्द कर दीं, जबकि 27 को शॉर्ट-टर्मिनेट किया गया.

समुद्र में उतरा भीमकाय रॉकेट और हुआ जोरदार धमाका... SpaceX का 10वां स्टारशिप टेस्ट सफल

एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने स्टारशिप की 10वीं टेस्ट फ्लाइट सफलतापूर्वक पूरी की. टेक्सास से लॉन्च हुए मिशन में सुपर हेवी बूस्टर ने मेक्सिको की खाड़ी में और नियंत्रित स्प्लैशडाउन किया, जबकि स्टारशिप का ऊपरी हिस्सा हिंद महासागर में उतरा.

भारत पर आज से 50 प्रतिशत टैरिफ लागू... अमेरिकी टैक्स के खिलाफ भारत की तैयारी क्या?

अमेरिका ने भारत के सामानों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है. Department of Homeland Security के नोटिस के मुताबिक, 27 अगस्त रात 12:01 बजे से अतिरिक्त 25% शुल्क लागू होगा, जो मौजूदा 25% के साथ मिलकर 50% होगा.

ट्रंप के 50% टैरिफ के बीच... भारत-अमेरिका के बीच 87 अरब की डिफेंस डील तय! लड़ाकू विमानों के लिए खरीदे जाएंगे इंजन



भारत और अमेरिका 97 LCA मार्क 1ए तेजस विमानों के लिए 113 GE-404 इंजन खरीद पर लगभग 87 अरब रुपये का रक्षा सौदा अंतिम चरण में हैं. ये कदम ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ के बीच उठाया गया है.

इंदौर में गणेश चतुर्थी और पर्युषण पर मांस बिक्री पूरी तरह बैन, सख्त कार्रवाई के आदेश

इंदौर प्रशासन ने हिंदू और जैन पर्वों को देखते हुए सख्ती दिखाई है. मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने घोषणा की कि गणेश चतुर्थी, डोल ग्यारस, अनंत चतुर्दशी और जैन पर्युषण पर्व पर पूरे शहर में मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.

यूपी में बाढ़ का कहर: 22 जिलों के 700 से ज्यादा गांव जलमग्न, 2.5 लाख से अधिक लोग प्रभावित

उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और नदियों के उफान से 22 जिलों के 700 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं. करीब 2.52 लाख लोग प्रभावित हुए हैं. 278 राहत शिविरों में 3,089 लोग शरण लिए हैं. अब तक 33,370 मवेशी सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए.

वैष्णो देवी यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड से बड़ी तबाही, अब तक 30 लोगों की मौत, आज फिर बारिश का रेड अलर्ट

जम्मू-कश्मीर के रियासी में भारी बारिश से वैष्णो देवी यात्रा रूट पर भूस्खलन हुआ. अधक्वारी के पास हादसे में 30 श्रद्धालुओं की मौत हुई और दर्जनभर घायल हुए. यात्रा रोक दी गई है. सेना और प्रशासन ने युद्धस्तर पर राहत-बचाव शुरू किया.

सिर्फ ₹25 में UPSC के CBI के कई पोस्ट पर करें आवेदन, इंटरव्यू के आधार पर होगा सेलेक्शन

संघ लोक सेवा आयोग ने CBI व कॉलेजों में 84 पदों पर भर्ती निकाली है. इसमें अभियोजक और विभिन्न विषयों के व्याख्याता शामिल हैं. आवेदन के लिए Law या PG+B.Ed योग्यता मांगी गई है. सामान्य वर्ग पुरुषों को ₹25 शुल्क देना होगा.

'क्या बहू की चीखें नहीं सुनी जो बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे...', दहेज के लिए निकाली गई निक्की की भाभी का सवाल Video



निक्की की मौत के बाद अब उसकी भाभी मीनाक्षी भाटी ने बड़ा खुलासा किया है. मीनाक्षी का आरोप है कि उन्हें अपनी शादी के 9 सालों में सिर्फ 9 महीने ही ससुराल में जगह मिली. दहेज, मारपीट और पंचायतों के बीच उनका रिश्ता तोड़ दिया गया.

