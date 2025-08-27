scorecardresearch
 

दिल्ली में यमुना ने पार किया डेंजर लेवल... बाढ़ की चेतावनी जारी, अगले 48 घंटे होंगे अहम

दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गया है, जिसके कारण बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है. हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी ने स्थिति को गंभीर बनाया है.

दिल्ली में उफनती यमुना नदी में मोटरबोट चलाता एक आदमी. (Photo: PTI)
दिल्ली में उफनती यमुना नदी में मोटरबोट चलाता एक आदमी. (Photo: PTI)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिसके चलते प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश के साथ-साथ वहां के बांधों से छोड़े गए पानी के कारण यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा है. इस स्थिति ने दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है, जिससे जनजीवन पर व्यापक असर पड़ने की आशंका है.

अधिकारियों के मुताबिक, मंगलवार देर रात तक ओल्ड रेलवे ब्रिज के पास यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार कर गया. नदी के किनारे बसे क्षेत्रों, विशेष रूप से यमुना खादर, कश्मीरी गेट, मजनू का टीला, और गीता कॉलोनी जैसे निचले इलाकों में जलभराव की आशंका है. दिल्ली सरकार ने इन क्षेत्रों में यमुना नदी के किनारे रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है. प्रभावित इलाकों में रहने वालों के लिए राहत शिविरों की व्यवस्था की गई है.

प्रशासन ने शुरू किए राहत और बचाव कार्य

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में तैनात की गई हैं. नावों और अन्य बचाव उपकरणों के साथ राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं. दिल्ली पुलिस ने नदी के किनारे बसे इलाकों में आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेडिंग की है और लोगों से नदी के पास न जाने की अपील की है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली से आगरा तक: सैटेलाइट तस्वीरों में द‍िखी उफनती यमुना, हर तरफ पानी ही पानी

Tents put up by the Delhi Government for Flood Victims
दिल्ली के मयूर विहार में बाढ़ पीड़ितों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए टेंट. (Photo: PTI)

दिल्ली में अगले 48 घंटों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग (IMD) ने अगले 24 से 48 घंटों में दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में और बारिश की संभावना जताई है. इससे यमुना का जलस्तर और बढ़ सकता है, जिससे स्थिति गंभीर होने का खतरा है. विशेषज्ञों का कहना है कि हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण वहां के बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है, जो दिल्ली में बाढ़ के खतरे को और बढ़ा रहा है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली: एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, हर साल क्यों होती है ऐसी स्थिति?

यमुना के बढ़ते जलस्तर के कारण नदी के किनारे बसे कई इलाकों में पानी घुस गया है, जिससे सड़कें, घर, और खेत जलमग्न हो गए हैं. स्थानीय निवासियों का कहना है कि बाढ़ के कारण उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है. कई लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं. स्कूलों और छोटे व्यवसायों पर भी इसका असर पड़ा है.

Delhi Chief Minister Rekha Gupta Visits flood affected Yamuna Bazar area
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित यमुना बाजार क्षेत्र का दौरा किया. (Photo: PTI)

प्रशासन की लोगों से सतर्क रहने की अपील

दिल्ली सरकार और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. आपातकालीन स्थिति में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं. दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, 'हम स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद प्रदान की जा रही है. नागरिकों से अनुरोध है कि वे यमुना नदी के किनारे न जाएं और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें.'

