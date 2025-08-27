सिर्फ ₹25 में UPSC के CBI के कई पोस्ट पर करें आवेदन, इंटरव्यू के आधार पर होगा सेलेक्शन  

Sarkari Naukari: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने CBI और कॉलेजों में 84 पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

किन पदों पर होगी भर्ती

सहायक लोक अभियोजक- 19

सरकारी वकील- 25

व्याख्याता (वनस्पति विज्ञान)-8

व्याख्याता (रसायन विज्ञान)- 8

व्याख्याता (अर्थशास्त्र)-2

व्याख्याता (इतिहास)- 3

व्याख्याता (गृह विज्ञान)-1

व्याख्याता (भौतिकी)-6

व्याख्याता (मनोविज्ञान)-1

व्याख्याता (समाजशास्त्र)-3

व्याख्याता (प्राणीशास्त्र)-8

कुल पदों की संख्या- 84

आवेदन के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता

अभियोजक (Prosecutor) पदों के लिए – कानून (Law) की डिग्री

व्याख्याता (Lecturer) पदों के लिए – स्नातकोत्तर (Post Graduation) + B.Ed

कितना लगेगा आवेदन शुल्क

General / OBC / EWS पुरुष – ₹25

SC / ST / PwD / सभी वर्ग की महिलाएं – कोई शुल्क नहीं

कितनी होनी चाहिए उम्र सीमा

इस पोस्ट पर आवेदन करने वालों की अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए. वहीं, आरक्षित वर्ग को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.

कैसे होगा सेलेक्शन

केवल साक्षात्कार (Interview) के आधार पर सेलेक्शन होगा.

कितनी मिलेगी सैलरी

इस पोस्ट पर आपका सेलेकशन होता है तो आपको Level 7 से Level 10 (लगभग ₹44,900 – ₹1,77,500) सैलरी दी जाएगी.

आवेदन कैसे करें

आधिकारिक वेबसाइट upsconline.gov.in पर जाएं.

Online Recruitment Application पर क्लिक करें.

जिस पद के लिए आवेदन करना है, उसके सामने Apply Now पर क्लिक करें.

नए उम्मीदवार को पहले Registration करना होगा.

फिर लॉगिन कर फॉर्म भरें.

शुल्क (अगर लागू हो) जमा करें और फॉर्म सबमिट करें.

Confirmation page डाउनलोड कर प्रिंट ले लें.

इस लिंक से चेक करें नोटिफिकेशन

