Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 26 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने US टैरिफ से निपटने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक बुलाई. वहीं, जम्मू में भारी बारिश के बीच माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भूस्खलन होने से 5 लोगों की मौत हो गई. इन खबरों के अलावा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना में आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी युद्धपोत को एक साथ कमीशन किया. मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें पढ़िए.

टैरिफ को लेकर PM Modi की बड़ी बैठक... कैसे दिया जाए अमेरिका को जवाब, इस पर होगी बात

अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाने के बाद अब अतिरिक्त 25% टैरिफ की अधिसूचना जारी कर दी है. इसके लागू होने से भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ 50% हो जाएगा. यह नया और अतिरिक्त टैरिफ 27 अगस्त से प्रभावी होगा. पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर बैठक बुलाई, जिसमें वरिष्ठ मंत्री और अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

जम्मू-कश्मीर: वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा, लैंडस्लाइड की वजह से 5 लोगों की मौत, 14 घायल

जम्मू में भारी बारिश के बीच माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर मंगलवार को अचानक भूस्खलन हो गया. अर्धकुंवारी के पास हुए इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है. वहीं 14 लोग घायल हैं.

'न आक्रामकता, न पीछे हटना', नौसेना को INS उदयगिरी और हिमगिरी सौंपते हुए बोले राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के दो अत्याधुनिक स्टेल्थ युद्धपोतों आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को एक साथ कमीशन किया. इस दौरान उन्होंने भारत की सीमाओं और नागरिकों की सुरक्षा के प्रति दृढ़ संकल्प को रेखांकित किया.

चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने लागू किया बिहार इंडस्ट्रियल पैकेज, उद्योगों को मिलेगी ब्याज पर सब्सिडी



बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औद्योगिक विकास और युवाओं के रोज़गार पर बड़ा क़दम उठाया है. सीएम नीतीश कुमार ने ‘बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025’ लागू करने की घोषणा की है.

Maruti e Vitara का प्रोडक्शन शुरू, PM नरेंद्र मोदी ने किया फ्लैग-ऑफ, 100 देशों में एक्सपोर्ट होगी SUV



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन मारुति सुज़ुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ‘Maruti e Vitara’ को फ़्लैग-ऑफ़ किया. अहमदाबाद के हंसलपुर प्लांट में उन्होंने हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का उद्घाटन भी किया.

जम्मू के डोडा में किश्तवाड़-धराली जैसी तबाही, पहाड़ों से आए सैलाब में 10 घर बहे, 4 लोगों की मौत

जम्मू-कश्मीर के डोडा ज़िले के थाथरी उप-मंडल में बादल फटने से भारी तबाही हुई है. इस आपदा में 10 से अधिक मकान तबाह हो गए, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है.

Diamond League Final: ज्यूरिख में चमक बिखेरने को तैयार नीरज चोपड़ा, पीटर्स-वेबर ही नहीं ये ख‍िलाड़ी भी देंगे चुनौती



भारत के स्टार भाला फ़ेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा गुरुवार को स्विट्ज़रलैंड के ज्यूरिख में होने वाले डायमंड लीग फ़ाइनल में ख़िताब दोबारा जीतने उतरेंगे. 2022 में ट्रॉफ़ी अपने नाम करने वाले नीरज 2023 और 2024 में उपविजेता रहे थे.

इजरायल के इस प्लान के खिलाफ एकजुट हुई मुस्लिम दुनिया, सऊदी ने कही ये बात

गाजा पर कब्जे की इजरायली योजना के खिलाफ मुस्लिम देशों ने एकजुटता दिखाई है. ओआईसी की एक इमरजेंसी बैठक में सदस्य देशों ने इजरायल के प्लान को खारिज कर दिया है.

निक्की मर्डर केस: एक कत्ल, दो कहानी और गहराता रहस्य... पड़ोसी-परिजन के दावे अलग, किस पर करें यकीन?

ग्रेटर नोएडा का निक्की भाटी मर्डर केस धीरे-धीरे एक रहस्यमयी पहेली में बदलता जा रहा है. 27 वर्षीय निक्की की मौत के बाद आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. मायके वाले इसे साफ-साफ दहेज हत्या करार दे रहे हैं.

AAP नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर ईडी के छापे, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम में एक्शन



आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की. दिल्ली में AAP की सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने जुलाई में केस दर्ज किया था.

