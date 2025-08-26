चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने लागू किया बिहार इंडस्ट्रियल पैकेज, उद्योगों को मिलेगी ब्याज पर सब्सिडी

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में औद्योगिक विकास और युवाओं के लिए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है. नीतीश सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) लागू करने की घोषणा की है, जिसके तहत उद्यमियों को कई आकर्षक सुविधाएं और प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे.

इस पैकेज का उद्देश्य अगले पांच सालों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और बिहार को औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करना है. इस बारे में नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है.

नीतीश सरकार की ये घोषणा बिहार को औद्योगिक हब बनाने और पलायन की समस्या को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है. सरकार का दावा है कि ये पैकेज न केवल बिहार में निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करके उनके भविष्य को सुरक्षित करेगा.

