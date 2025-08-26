जम्मू-कश्मीर: वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बड़ा हादसा, लैंडस्लाइड की वजह से 5 लोगों की मौत, 14 घायल

जम्मू में भारी बारिश के बीच माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर मंगलवार को अचानक भूस्खलन हो गया. यह हादसा अर्धकुंवारी के पास हुआ, जहां हजारों श्रद्धालु हर रोज मां वैष्णो देवी के दरबार की ओर जाते हैं. जोरदार धमाके के साथ पहाड़ी से मलबा और बड़े पत्थर ट्रैक पर आ गिरे. इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है. वहीं 14 लोग घायल हैं.

वहीं कई श्रद्धालुओं के घायल भी हैं, जिन्हें इलाज के लिए कटरा स्थित अस्पताल पहुंचाया गया है. हादसे के तुरंत बाद श्राइन बोर्ड और सुरक्षा बलों ने राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया. ट्रैक पर मौजूद श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है. स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ-साथ एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर अलर्ट मोड पर है.

भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें ट्रैक पर फैला मलबा और चट्टानें साफ दिखाई दे रही हैं. बारिश के बीच सुरक्षाकर्मी श्रद्धालुओं को रस्सियों और बैरिकेडिंग की मदद से निकालते दिखे. वहीं जम्मू शहर के सुंजवां इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है.

माता वैष्णो देवी यात्रा पर फिलहाल रोक

श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए माता वैष्णो देवी यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है. अर्धकुंवारी से भवन तक का मार्ग बंद कर दिया गया है. निचले ट्रैक से भी श्रद्धालुओं की आवाजाही सीमित कर दी गई है. जो श्रद्धालु यात्रा पर हैं, उन्हें सुरक्षित स्थलों पर ठहराया जा रहा है. जम्मू-कश्मीर के कई इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सेवा ठप है.

स्कूलों में छुट्टी घोषित, परीक्षा स्थगित

खराब मौसम के चलते विभिन्न सुरक्षा बलों में कांस्टेबल पद के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया. साथ ही, प्रशासन ने जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 27 अगस्त तक बंद रखने का आदेश जारी किया है. जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने भी बुधवार को निर्धारित कक्षा 10 और 11 की परीक्षाओं को टालने की घोषणा की है. बीएसएफ ने जानकारी दी कि पलौरा कैंप, जम्मू में हो रही कांस्टेबल (जीडी) भर्ती परीक्षा खराब मौसम के कारण स्थगित कर दी गई है और आज बुलाए गए अभ्यर्थी अब 3 सितंबर को शामिल हो सकेंगे.

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात स्थगित

डोडा में बादल फटने के कारण 10 से ज्यादा मकान तबाह हो गए हैं, जिससे स्थानीय निवासियों के बीच दहशत का माहौल है. इसी के चलते वैष्णो देवी यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है. रामबन जिले के चंदरकोट, केला मोड़ और बैटरी चश्मा में पहाड़ियों से पत्थर गिरने के बाद आज सुबह एहतियात के तौर पर 250 किलोमीटर लंबे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया. देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले एकमात्र बारहमासी राजमार्ग पर वाहनों की आवाजाही जम्मू के उधमपुर और कश्मीर के काजीगुंड में रोक दी गई है. गादीगढ़ इलाके से सेना लोगों को लगातार रेस्क्यू कर रही है.

#WATCH | J&K: Incessant heavy rainfall wreaks havoc in Jammu, disrupting normal life. Visuals from Gadigarh area of Jammu as people are being rescued by the Indian Army. pic.twitter.com/ujiKxDU3mq — ANI (@ANI) August 26, 2025

इन इलाकों में 27 अगस्त तक के लिए अलर्ट

मौसम पूर्वानुमान में 27 अगस्त तक जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपुर, राजौरी, रामबन, डोडा और किश्तवाड़ जिलों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बादल फटने, अचानक बाढ़ आने और भूस्खलन की संभावना जताई गई है.

भारी बारिश से बिगड़े हालात

बता दें कि पिछले 48 घंटों से जम्मू संभाग और कश्मीर में लगातार भारी बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने अगले पांच घंटे तक जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. कटरा, जम्मू, सांबा, रीासी, उधमपुर, डोडा और किश्तवाड़ जिलों में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है. लिद्दर (पहलवागाम) में बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं.

उफान पर तवी नदी

उधमपुर में तवी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर पहुंच गया है और यह 2014 की बाढ़ के स्तर को भी पार कर चुका है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ घंटों में इसका पानी जम्मू शहर में और 7–10 फीट तक बढ़ सकता है.

जम्मू के डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने बताया कि पूरे जम्मू संभाग में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है. लोगों से अपील है कि वे नदियों और नालों के पास न जाएं और प्रशासन के संपर्क में रहें.

वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हालात की गंभीरता को देखते हुए श्रीनगर से जम्मू जाने का फैसला किया है. उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराने और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं.

