scorecardresearch
 

Feedback

Maruti e Vitara का प्रोडक्शन शुरू, PM नरेंद्र मोदी ने किया फ्लैग-ऑफ, 100 देशों में एक्सपोर्ट होगी SUV

Maruti e Vitara को इस साल जनवरी में आयोजित भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में भी पेश किया गया था. मारुति की ये पहली इलेक्ट्रिक कार दो अलग-अलग बैटरी पैक (49kWh और 61kWh) के साथ आ रही है. सिंगल चार्ज में ये एसयूवी 500 किमी की रेंज देगी.

Advertisement
X
Maruti e Vitara को 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा. Photo: Screengrab
Maruti e Vitara को 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा. Photo: Screengrab

प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने आज अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे के दूसरे दिन मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार 'Maruti e Vitara' को फ्लैग-ऑफ किया. इस दौरान पीएम ने अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का भी उद्घाटन किया. आज से मारुति सुजुकी की इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है, जिसे जापान, यूरोप सहित दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा. 

पीएम मोदी ने मारुति सुजुकी के इस प्लांट में आज से कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार 'Maruti e Vitara' के प्रोडक्शन के लिए असेंबली लाइन का उद्घाटन किया है. यानी आज से इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का लोकल प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है, जिसे दूसरे देशों में भी निर्यात किया जाएगा. बैटरी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, तोशिबा, डेंसो और सुजुकी के ज्वाइंट वेंचर वाले टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का लोकल उत्पादन शुरू किया गया है.

इसके साथ, अब 80 प्रतिशत से अधिक बैटरी का निर्माण घरेलू स्तर पर किया जा सकेगा, जिससे भारत के क्लीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग टार्गेट को बल मिलेगा. भारत इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की दिशा में लगातार प्रयासरत है. ऐसे में गुजरात में टीडीएस लिथियम-आयन बैटरी प्लांट इस लक्ष्य की तरफ बढ़ने में भारत को ख़ासा मदद करेगा.

Advertisement

मारुति सुजुकी ने वित्तीय वर्ष 2026 में 67,000 इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोडक्शन का टार्गेट रखा है. इसका बड़ा हिस्सा निर्यात किया जाएगा. जो ग्लोबल लेवल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट़्स की स्थिति को और भी मजबूत करेगा.

हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर गुजरात (SMG) प्लांट तकरीबन 640 एकड़ में फैला है और इस प्लाइंट की वार्षिक उत्पादन क्षमता तकरीबन 7.5 लाख यूनिट है, जो इस नए असेंबली लाइन के शुरू होने के बाद और भी बढ़ जाएगी. घरेलू और निर्यात बाजारों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हंसलपुर प्लांट की शुरुआत मार्च 2014 में की गई थी. यहाँ सबसे पहले मारुति सुजुकी बलेनो का उत्पादन हुआ और फिर जनवरी 2018 में नेक्स्ट जेनरेशन मारुति सुजुकी स्विफ्ट हैचबैक का प्रोडक्शन शुरू किया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Honda Activa e
इलेक्ट्रिक अवतार में आते ही स्कूटरों के राजा 'Activa e' का बुरा हाल! बामुश्किल मिल रहे ग्राहक 
Isobutanol Blending in diesel
E20 पेट्रोल के बाद अब डीजल में Isobutanol मिलाने की तैयारी में सरकार, जानें क्या होगा इसका असर 
Tata Harrier EV Summon Mode Accident
हादसा या तकनीकी खराबी? Harrier EV की चपेट में आकर शख्स की मौत! वीडियो से उठे सवाल 
maruti suzuki e-vitara launch by pm modi
PM मोदी करेंगे Maruti e-Vitara का फ्लैग-ऑफ 
Maruti e Vitara
PM नरेंद्र मोदी कल लॉन्च करेंगे मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार 'e Vitara', जानें क्या है ख़ास 

अब यहां से मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार Maruti e Vitara का भी उत्पादन होगा. जो न केवल भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में निर्यात किया जाएगा. मुंद्र पोर्ट से नजदीक इस प्लांट से अब तक यूरोप, अफ्रीका और जापान में वाहनों को एक्सपोर्ट किया जाता रहा है. 

कैसी है Maruti e Vitara:

नई मारुति ई-विटारा की बात करें तो इसका लुक-डिजाइन और यहां तक की साइज भी पिछले साल कॉन्सेप्ट के तौर पर पेश की गई Maruti eVX जैसा ही है. हालांकि कुछ शार्प एंगल्स को कम जरूर किया गया है. इसके आगे और पीछे की तरफ ट्राई-स्लैश एलईडी डेटाइम रनिंग लाइट, आगे के किनारों पर चार्जिंग पोर्ट और पीछे के व्हील आर्च पर कर्व दिए गए हैं. इसके रियर डोर हैंडल को सी-पिलर तक ले जाया गया है, जो आजकल काफी ट्रेंड में है.

Advertisement
Maruti E Vitara
Maruti E Vitara के लिए कंपनी डोर टू डोर सर्विसिंग की भी सुविधा शुरू करने वाली है. Photo: Nexaexperience.com

18-इंच के अलॉय व्हील से लैस इस Maruti e Vitara की लंबाई 4,275 मिमी, चौड़ाई 1,800 मिमी और उंचाई 1,635 मिमी है. इसमें 2,700 मिमी का व्हीलबेस मिलता है, जो क्रेटा से ज़्यादा लंबा है. ये बड़ा व्हीलबेस कार के भीतर बेहतर बैटरी पैक को इंस्टॉल करने में मदद करेगा. इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 180 मिमी है जो कि ज़्यादातर इंडियन रोड कंडिशन के लिए पर्याप्त है. इसका कुल वज़न 1,702 किलोग्राम से 1,899 किलोग्राम है जो अलग-अलग वेरिएंट पर निर्भर करता है.

Suzuki E Vitara की साइज:

लंबाई  4,275 मिमी
चौड़ाई   1,800 मिमी
उंचाई     1,635 मिमी
व्हीलबेस  2,700 मिमी
ग्राउंड क्लीयरेंस   180 मिमी

   
बैटरी पैक और रेंज:

Maruti e Vitara में लिथियम आयरन-फॉस्फेट (LFP) बैटरी पैक दिया गया है. इस एसयूवी को कंपनी दो अलग-अलग बैटरी पैक (49kWh और 61kWh) के साथ पेश कर रही है. इसमें बड़े बैटरी पैक को डुअल-मोटर ऑल व्हील ड्राइव (AWD) सेटअप दिया गया है, जिसे कंपनी ऑल ग्रिप-ई नाम देती है. कंपनी का दावा है कि ये एसयूवी सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज देगी. 

इनसे है मुकाबला

हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक मारुति के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी. क्रेटा इलेक्ट्रिक दो बैटरी पैक ऑप्शन में आ रही है. जिसमें 42kWh और 51.4kWh की बैटरी शामिल है. ये दोनों बैटरी पैक ARAI द्वारा दावा की गई क्रमशः 390 किमी और 473 किमी की रेंज के साथ आते हैं. क्रेटा इलेक्ट्रिक की कीमत 
17.99 लाख रुपये से शुरू होकर 24.38 लाख रुपये तक जाती है. इसके अलावा मारुति ई विटारा का मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी और एमजी विंडसर जैसी कारों से भी होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement