दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ियों में शुमार भारत के नीरज चोपड़ा एक बार फिर डाइमंड लीग की चमक बिखेरने को तैयार हैं. गुरुवार को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में होने वाले प्रतिष्ठित फाइनल में यह स्टार एथलीट अपने पुराने खिताब को वापस पाने की कोशिश करेंगे. लेकिन राह आसान नहीं होगी, क्योंकि सामने होंगे एंडरसन पीटर्स, जूलियन वेबर और केशोर्न वालकॉट जैसे दिग्गज प्रतिद्वंद्वी.

2022 में चैम्पियन, 2023-24 में उपविजेता

दो बार के ओलंपिक पदक विजेता और मौजूदा विश्व चैम्पियन नीरज ने 2022 में डाइमंड लीग ट्रॉफी जीती थी, जबकि 2023 और 2024 में उन्हें उपविजेता बनकर संतोष करना पड़ा. इस सीजन की शुरुआत उन्होंने धमाकेदार अंदाज में की.

दोहा में 90.23 मीटर, पेरिस चरण में शानदार जीत

मई में उन्होंने दोहा में 90.23 मीटर का थ्रो कर 90 मीटर की दीवार तोड़ी, हालांकि वह वेबर से पीछे रहे. जून में उन्होंने पेरिस में 88.16 मीटर के प्रयास के साथ बाजी मारी और साबित किया कि वह खिताब के प्रबल दावेदार हैं.

फाइनल की सूची में नीरज के अलावा एंड्रियन मार्डारे, गत चैम्पियन पीटर्स, ओलंपिक चैम्पियन वालकॉट, जूलियस येगो और मेजबान स्विट्जरलैंड के साइमन वीलैंड भी शामिल हैं इस वजह से ज्यूरिख का मुकाबला रोमांच से भरपूर रहने वाला है.

6 प्रतियोगिताएं, 4 खिताब नीरज के नाम

27 साल के चोपड़ा की लय इस सीजन में शानदार रही है. बेंगलुरु में 5 जुलाई को एनसी क्लासिक में उन्होंने 86.18 मीटर के थ्रो से खिताब जीता. मौजूदा सीजन में उन्होंने 6 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जिनमें 4 बार जीत दर्ज की और दो बार उपविजेता रहे.

अब नीरज की निगाहें केवल ज्यूरिख पर ही नहीं, बल्कि सितंबर में टोक्यो में 13 से 21 सितंबर तक होने वाली विश्व चैम्पियनशिप पर भी टिकी हैं, जहां वह अपने खिताब का बचाव करेंगे.



