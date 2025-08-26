scorecardresearch
 

Feedback

Diamond League Final: ज्यूरिख में चमक बिखेरने को तैयार नीरज चोपड़ा, पीटर्स-वेबर ही नहीं ये ख‍िलाड़ी भी देंगे चुनौती

भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा गुरुवार को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में होने वाले डाइमंड लीग फाइनल में खिताब दोबारा जीतने उतरेंगे. 2022 में ट्रॉफी अपने नाम करने वाले नीरज 2023 और 2024 में उपविजेता रहे थे. इस बार उन्हें एंडरसन पीटर्स, जूलियन वेबर, केशोर्न वालकॉट और जूलियस येगो जैसे दिग्गजों से कड़ी टक्कर मिलेगी.

Advertisement
X
खिताब वापसी या फिर टक्कर..? डाइमंड लीग फाइनल में नीरज की अग्नि परीक्षा. (PTI)
खिताब वापसी या फिर टक्कर..? डाइमंड लीग फाइनल में नीरज की अग्नि परीक्षा. (PTI)

दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ियों में शुमार भारत के नीरज चोपड़ा एक बार फिर डाइमंड लीग की चमक बिखेरने को तैयार हैं. गुरुवार को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में होने वाले प्रतिष्ठित फाइनल में यह स्टार एथलीट अपने पुराने खिताब को वापस पाने की कोशिश करेंगे. लेकिन राह आसान नहीं होगी, क्योंकि सामने होंगे एंडरसन पीटर्स, जूलियन वेबर और केशोर्न वालकॉट जैसे दिग्गज प्रतिद्वंद्वी.

2022 में चैम्पियन, 2023-24 में उपविजेता

दो बार के ओलंपिक पदक विजेता और मौजूदा विश्व चैम्पियन नीरज ने 2022 में डाइमंड लीग ट्रॉफी जीती थी, जबकि 2023 और 2024 में उन्हें उपविजेता बनकर संतोष करना पड़ा. इस सीजन की शुरुआत उन्होंने धमाकेदार अंदाज में की.

सम्बंधित ख़बरें

Neeraj Chopra
नीरज चोपड़ा ने एनसी क्लासिक टूर्नामेंट में जीता गोल्ड, किया इतने मीटर का थ्रो 
Neeraj Chopra finishes first at Ostrava Golden Spike 2025
नीरज चोपड़ा ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में जीता गोल्ड मेडल, इतने मीटर दूरी तक फेंका भाला 
Neeraj Chopra In Doha Diamond League
नीरज चोपड़ा ने पहली बार पार किया 90 मीटर का बैरियर, दोहा डायमंड लीग में दूसरे नंबर पर रहे 
Neeraj Chopra and Arshad Nadeem
नीरज और अरशद की इस टूर्नामेंट में नहीं होगी टक्कर, एंट्री लिस्ट से दोनों का नाम गायब 
Neeraj Chopra made a statement about the Radhika murder case.
नीरज चोपड़ा का राधिका हत्याकांड पर बयान: बेटियों को मिले सपोर्ट 

दोहा में 90.23 मीटर, पेरिस चरण में शानदार जीत

मई में  उन्होंने दोहा में 90.23 मीटर का थ्रो कर 90 मीटर की दीवार तोड़ी, हालांकि वह वेबर से पीछे रहे. जून में उन्होंने पेरिस में 88.16 मीटर के प्रयास के साथ बाजी मारी और साबित किया कि वह खिताब के प्रबल दावेदार हैं.

फाइनल की सूची में नीरज के अलावा एंड्रियन मार्डारे, गत चैम्पियन पीटर्स, ओलंपिक चैम्पियन वालकॉट, जूलियस येगो और मेजबान स्विट्जरलैंड के साइमन वीलैंड भी शामिल हैं इस वजह से ज्यूरिख का मुकाबला रोमांच से भरपूर रहने वाला है.

Advertisement

6 प्रतियोगिताएं, 4 खिताब नीरज के नाम

27 साल के चोपड़ा की लय इस सीजन में शानदार रही है. बेंगलुरु में 5 जुलाई को एनसी क्लासिक में उन्होंने 86.18 मीटर के थ्रो से खिताब जीता. मौजूदा सीजन में उन्होंने 6 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जिनमें 4 बार जीत दर्ज की और दो बार उपविजेता रहे.

अब नीरज की निगाहें केवल ज्यूरिख पर ही नहीं, बल्कि सितंबर में टोक्यो में  13 से 21 सितंबर तक होने वाली विश्व चैम्पियनशिप पर भी टिकी हैं, जहां वह अपने खिताब का बचाव करेंगे.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement