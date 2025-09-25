scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 25 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

डीआरडीओ ने इंटरमीडिएट रेंज अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया. वहीं, सरकार ने प्लेन सिल्वर ज्वैलरी के आयात पर अगले साल 31 मार्च 2026 तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है.

Advertisement
X
ओडिशा के चांदीपुर रेंज में रेल मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च होती अग्नि-प्राइम मिसाइल. (Videograb: DRDO)
ओडिशा के चांदीपुर रेंज में रेल मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च होती अग्नि-प्राइम मिसाइल. (Videograb: DRDO)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 25 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया. वहीं, केंद्र सरकार ने विदेशी सिल्वर ज्वैलरी के आयात पर रोक लगाई है. इन खबरों के अलावा, टीम इंडिया बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंची. पढ़ें गुरुवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

पहली बार रेल लॉन्चर से अग्नि-प्राइम मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण, 2000 KM की है रेंज

भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) ने इंटरमीडिएट रेंज अग्नि-प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया. यह नई पीढ़ी की मिसाइल रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से छोड़ी गई. परीक्षण पूरी तरह सफल रहा. 

सरकार का बड़ा फैसला: विदेशी सिल्वर ज्वैलरी के आयात पर रोक, घरेलू उद्योग को मिलेगा सहारा

सम्बंधित ख़बरें

Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 25 सितंबर, गुरुवार की अहम खबरें 
Cabinet Meeting
पढ़ें 24 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Kshitij tyagi in unhrc
पढ़ें 24 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 24 सितंबर, बुधवार की अहम खबरें 
samajwadi party azam khan political crisis
पढ़ें 23 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 

सरकार ने प्लेन सिल्वर ज्वैलरी के आयात पर अगले साल 31 मार्च 2026 तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. इस कदम का उद्देश्य मुक्त व्यापार समझौतों का दुरुपयोग रोकना और तैयार आभूषणों की आड़ में बड़ी मात्रा में चांदी के आयात को नियंत्रित करना है. सरकार का मानना ​​है कि यह फैसला भारतीय आभूषण निर्माताओं को एक समान अवसर प्रदान करेगा.

Advertisement

बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, अभिषेक की फिफ्टी, कुलदीप-वरुण चमके

एशिया कप 2025 के सुपर-4 में टीम इंडिया ने बुधवार को बांग्लादेश को 41 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है. इस मैच में टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने 169 रनों का लक्ष्य सामने रखा था. इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम 127 रन ही बना सकी.

BCCI और PCB में बढ़ी तकरार... भारत ने हारिस रऊफ-साहिबजादा फरहान के खिलाफ ICC में कंपलेंट, पाकिस्तान ने सूर्या पर दर्ज कराया विरोध

बीसीसीआई ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज कराई है. आरोप है कि दोनों खिलाड़ियों ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 के भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान भड़काऊ इशारे किए थे. इसके जवाब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया है.

'2020 की गलती नहीं दोहराएंगे, इस बार साथ रहकर नीतीश को CM बनाएंगे', चिराग की पार्टी लोजपा का ऐलान

लोक जनशक्ति पार्टी ने ऐलान किया है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि कि इस बार गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है और NDA एकजुट होकर नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएगा. राजू तिवारी ने कहा कि उनकी पार्टी नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी.

Advertisement

'क्रीमिया यूक्रेन है...', जेलेंस्की को मिला वैश्विक नेताओं का समर्थन, रूस पर कब्जा छोड़ने के लिए बढ़ाया दबाव

न्यूयॉर्क में बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर आयोजित पांचवें क्रीमिया प्लेटफॉर्म शिखर सम्मेलन में कई वैश्विक नेताओं ने यूक्रेन को खुला समर्थन दिया. समिट में 'क्रीमिया यूक्रेन है' का नारा गूंजा और वैश्विक नेता रूस पर बरसे. इस सम्मेलन को 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया के कब्जे के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए शुरू किया गया था.

जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल बढ़ा, 2026 तक बने रहेंगे देश के CDS

केंद्र सरकार ने देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल आठ महीने के लिए बढ़ा दिया है.  अब वह 30 मई 2026 तक या फिर अगला आदेश आने तक इस पद पर बने रहेंगे. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटीने इस विस्तार को मंजूरी दी है. जनरल अनिल चौहान को 28 सितंबर 2022 को CDS नियुक्त किया गया था.

व्हाइट हाउस में बाइडेन की घोर बेइज्जती! ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति की फोटो की जगह लगवा दी 'ऑटोपेन' की तस्वीर
 
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन पर निशाना साधा है. लेकिन इस बार बाइडेन पर निशाना साधने का अंदाज बिल्कुल जुदा है. व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग के बाहर वॉकवे में पूर्व राष्ट्रपतियों की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें लगाई गई हैं. लेकिन इस प्रेसिडेशियल वॉक ऑफ फेम पर नजर डालेंगे तो बाइडेन का पोर्ट्रेट देखकर दंग रह जाएंगे.

Advertisement

'प्रोजेक्ट में देरी से बचें, पारदर्शिता पर दें जोर', PRAGATI बैठक में PM मोदी का अधिकारियों को निर्देश

PM नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 'प्रगति' प्लेटफॉर्म की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में प्रधानमंत्री ने ₹65,000 करोड़ से अधिक के कुल निवेश वाली आठ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की. इस दौरान पीएम ने दोहराया कि परियोजनाओं के निष्पादन में देरी से दोहरी लागत लगती है जिसमें पहला तो परियोजना का खर्च बढ़ता है .

UP-ATS ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC के सब जोनल कमांडर को सोनभद्र से किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद

UP ATS ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC के सब जोनल कमांडर उमेश सिंह उर्फ नगीना उर्फ डॉक्टर को सोनभद्र से गिरफ्तार किया है. उमेश पर 5 लाख रुपये का इनाम घोषित था. गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 32 बोर रिवॉल्वर, 9MM पिस्टल, इंसास राइफल के 14 कारतूस, SLR राइफल के 10 कारतूस, 99,500 नगद और 10 सिम कार्ड, की-पैड मोबाइल बरामद किया गया है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement