'प्रोजेक्ट में देरी से बचें, पारदर्शिता पर दें जोर', PRAGATI बैठक में PM मोदी का अधिकारियों को निर्देश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 'प्रगति' (PRAGATI) प्लेटफॉर्म की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की. यह प्लेटफॉर्म सरकार को प्रमुख परियोजनाओं को तेजी से ट्रैक करने, रुकावटों को दूर करने और समय पर वितरण सुनिश्चित करने में मदद करता है.

इस बैठक में प्रधानमंत्री ने ₹65,000 करोड़ से अधिक के कुल निवेश वाली आठ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की. ये परियोजनाएं देश भर के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं, और इनमें खान, रेलवे, जल संसाधन, औद्योगिक गलियारे और बिजली जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

बैठक में समय सीमा, प्रभावी अंतर-एजेंसी समन्वय और रुकावटों को तुरंत हल करने पर जोर दिया गया. प्रधानमंत्री ने दोहराया कि परियोजनाओं के निष्पादन में देरी से दोहरी लागत लगती है जिसमें पहला तो परियोजना का खर्च बढ़ता है और दूसरा, नागरिकों को आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे से वंचित होना पड़ता है.

यह भी पढ़ें: Oxford की स्टडी में पीएम मोदी के PRAGATI प्लेटफॉर्म की तारीफ, 340 अटके प्रॉजेक्ट्स में आई तेजी

पीएम ने दिया निगरानी का आदेश

उन्होंने केंद्रीय और राज्य दोनों स्तर के अधिकारियों से 'परिणाम-उन्मुख' दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया. पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी अपने स्तर पर प्रमुख परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और निगरानी के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए, ताकि समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके.

Advertisement

उन्होंने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, दक्षता को मजबूत करने और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुधारों पर जोर देने का आग्रह किया.

---- समाप्त ----