scorecardresearch
 

Feedback

'प्रोजेक्ट में देरी से बचें, पारदर्शिता पर दें जोर', PRAGATI बैठक में PM मोदी का अधिकारियों को निर्देश

बैठक में प्रधानमंत्री ने खनन, रेलवे, जल संसाधन, औद्योगिक कॉरिडोर और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े आठ अहम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की. ये प्रोजेक्ट्स 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं.

Advertisement
X
पीएम मोदी ने PRAGATI बैठक में 65 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा
पीएम मोदी ने PRAGATI बैठक में 65 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 'प्रगति' (PRAGATI) प्लेटफॉर्म की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की. यह प्लेटफॉर्म सरकार को प्रमुख परियोजनाओं को तेजी से ट्रैक करने, रुकावटों को दूर करने और समय पर वितरण सुनिश्चित करने में मदद करता है.

इस बैठक में प्रधानमंत्री ने ₹65,000 करोड़ से अधिक के कुल निवेश वाली आठ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की. ये परियोजनाएं देश भर के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई हैं, और इनमें खान, रेलवे, जल संसाधन, औद्योगिक गलियारे और बिजली जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

बैठक में समय सीमा, प्रभावी अंतर-एजेंसी समन्वय और रुकावटों को तुरंत हल करने पर जोर दिया गया. प्रधानमंत्री ने दोहराया कि परियोजनाओं के निष्पादन में देरी से दोहरी लागत लगती है जिसमें पहला तो परियोजना का खर्च बढ़ता है और दूसरा, नागरिकों को आवश्यक सेवाओं और बुनियादी ढांचे से वंचित होना पड़ता है.

सम्बंधित ख़बरें

PM Modi
ग्रेटर नोएडा से खुलेगा ग्लोबल बिजनेस का दरवाजा! पीएम मोदी करेंगे UP ट्रेड शो का उद्घाटन 
After the implementation of GST reforms, Prime Minister Narendra Modi appealed to the countrymen to adopt Swadeshi for a self-reliant India.
मोदी कैबिनेट ने शिपिंग सेक्टर पर क्या फैसला लिया? मंत्री वैष्णव ने बताया 
PM Modi Gift auction 2025
PM मोदी को मिले उपहारों की ई-नीलामी, पश्मीना शॉल पर लगी सबसे ज्यादा बोली!  
ukraine zelensky on india support
Zelensky का बयान: ‘भारत ज्यादातर हमारे पक्ष में है’ 
pm modi italy pm giorgia meloni talks
'दुनिया के युद्ध खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकता है भारत', बोलीं इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी 

यह भी पढ़ें: Oxford की स्टडी में पीएम मोदी के PRAGATI प्लेटफॉर्म की तारीफ, 340 अटके प्रॉजेक्ट्स में आई तेजी

पीएम ने दिया निगरानी का आदेश

उन्होंने केंद्रीय और राज्य दोनों स्तर के अधिकारियों से 'परिणाम-उन्मुख' दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया. पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी अपने स्तर पर प्रमुख परियोजनाओं की नियमित समीक्षा और निगरानी के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए, ताकि समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके.

Advertisement

उन्होंने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, दक्षता को मजबूत करने और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सुधारों पर जोर देने का आग्रह किया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement