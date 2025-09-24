scorecardresearch
 

Feedback

जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल बढ़ा, 2026 तक बने रहेंगे देश के CDS

जनरल अनिल चौहान को 28 सितंबर 2022 को CDS नियुक्त किया गया था. अब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी (ACC) ने उनके विस्तार को मंजूरी दी है. जनरल चौहान CDS के अलावा सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स (DMA) के सचिव के रूप में भी काम करते रहेंगे.

Advertisement
X
जनरल अनिल चौहान 30 मई 2026 तक या फिर अगला आदेश आने तक इस पद पर बने रहेंगे. (File Photo- PTI)
जनरल अनिल चौहान 30 मई 2026 तक या फिर अगला आदेश आने तक इस पद पर बने रहेंगे. (File Photo- PTI)

केंद्र सरकार ने देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल आठ महीने के लिए बढ़ा दिया है. अब वह 30 मई 2026 तक या फिर अगला आदेश आने तक इस पद पर बने रहेंगे. केंद्र ने यह आदेश 24 सितंबर 2025 को जारी किया.

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी (ACC) ने इस विस्तार को मंजूरी दी है. इसके साथ ही जनरल चौहान सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स (DMA) के सचिव के रूप में भी काम करते रहेंगे.

कौन हैं जनरल अनिल चौहान?

सम्बंधित ख़बरें

cds anil chauhan
'सुबह 6 बजे बहावलपुर में नमाजियों की...', CDS चौहान ने बताया 1.30 बजे रात क्यों किया स्ट्राइक 
CDS Anil Chauhan
“चीन के साथ सीमा विवाद बड़ी चुनौती” 
India's Chief of Defense Staff General Anil Chauhan
CDS अनिल चौहान ने चीन के साथ सीमा विवाद को बताया सबसे बड़ी चुनौती, भारत के लिए 4 बड़े खतरे भी गिनाए 
CM Yogi with CDS in Gorakhpur (Photo: x/@myogiadityanath)
CDS जनरल अनिल चौहान ने गोरखनाथ मंदिर में किए दर्शन, CM योगी भी रहे मौजूद 
cds anil chauhan ran samvad
भविष्य के युद्धों में जीत इन तीन चीजों पर निर्भर... 'रण संवाद' में बोले सीडीएस चौहान 

जनरल अनिल चौहान को 28 सितंबर 2022 को CDS नियुक्त किया गया था. 1961 में जन्मे चौहान ने नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़कवासला और इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून से अपनी सैन्य शिक्षा प्राप्त की.

वे 1981 में 11 गोरखा राइफल्स से भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त कर सेवा में आए. अपने लंबे करियर में उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां निभाईं. मेजर जनरल के तौर पर उन्होंने बारामुला सेक्टर (उत्तरी कमान) में इंफैंट्री डिविजन की कमान संभाली.

लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक कोर की कमान की. इसके बाद सितंबर 2019 में वे ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ बने और मई 2021 तक इस पद पर रहे.

Advertisement

उनकी शानदार सेवाओं के लिए उन्हें कई सैन्य अलंकरण मिले हैं. इनमें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल शामिल हैं.

इस विस्तार के बाद जनरल चौहान अब 2026 तक भारतीय सेना की तीनों शाखाओं- थलसेना, नौसेना और वायुसेना के सर्वोच्च सैन्य समन्वयक और सरकार के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement