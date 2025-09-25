'2020 की गलती नहीं दोहराएंगे, इस बार साथ रहकर नीतीश को CM बनाएंगे', चिराग की पार्टी लोजपा का ऐलान

बिहार NDA में लंबे समय से मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर उठ रहे सवालों पर अब तस्वीर साफ होती दिख रही है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने खुलकर ऐलान किया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि कि इस बार गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है और NDA एकजुट होकर नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएगा.

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने हाजीपुर में कहा कि 2020 का दौर खत्म हो गया है और इस बार उनकी पार्टी नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी.

लोजपा (रामविलास) के अनुसार, एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है और अगले 4 दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा. राजू तिवारी ने कहा, "2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा."

प्रशांत किशोर के आरोपों पर पलटवार

लोजपा ने प्रशांत किशोर के आरोपों और हमलों को लेकर एनडीए के नेताओं का साथ दिया. राजू तिवारी ने दो टूक कहा कि प्रशांत किशोर के आरोपों पर सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है. लोजपा भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अपने सहयोगी नेताओं सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी के साथ खड़ी नजर आ रही है.

राजू तिवारी ने दावा किया कि इस बार बिहार चुनाव में विपक्ष की कोई पकड़ नहीं चलेगी. उन्होंने कहा, “2025 में विपक्ष की बोहनी नहीं होगी, तेजस्वी को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी नहीं मिलेगी.”

लद्दाख में हाल ही में हुए हिंसक आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए लोजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसके पीछे कुछ राजनीतिक दलों की साजिश है, जो देशविरोधी ताक़तों के साथ मिलकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

