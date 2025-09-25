scorecardresearch
 

सरकार का बड़ा फैसला: विदेशी सिल्वर ज्वैलरी के आयात पर रोक, घरेलू उद्योग को मिलेगा सहारा

यह कदम को लेकर सरकार का कहना है कि इससे घरेलू ज्वेलरी सेक्टर को फायदा होगा और छोटे तथा मझोले कारोबारियों के हित सुरक्षित होंगे. सरकार ने यह पाबंदी 31 मार्च 2026 तक लगाई है.

Advertisement
X
अगले साल मार्च तक सादे चांदी के आभूषणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है. (Photo- ITG)
अगले साल मार्च तक सादे चांदी के आभूषणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है. (Photo- ITG)

सरकार ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर प्लेन सिल्वर ज्वैलरी (सादे चांदी के आभूषणों) के आयात पर अगले साल 31 मार्च 2026 तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. इस कदम का उद्देश्य मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) का दुरुपयोग रोकना और तैयार आभूषणों की आड़ में बड़ी मात्रा में चांदी के आयात को नियंत्रित करना है.

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) की अधिसूचना के अनुसार, "आयात नीति को तत्काल प्रभाव से 'मुक्त' से 'प्रतिबंधित' श्रेणी में संशोधित कर दिया गया है." अब इन वस्तुओं के आयात के लिए सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा.

अधिकारियों के अनुसार, यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है क्योंकि अप्रैल-जून 2024-25 से अप्रैल-जून 2025-26 के दौरान रियायती शुल्क छूट के तहत प्लेन सिल्वर ज्वैलरी का आयात तेजी से बढ़ा है.

सम्बंधित ख़बरें

Gold-Silver Prices Down 24 September 2025
सोने के रेट गिरे, चांदी के भाव भी हुए कम, जानें आज कितना सस्ता हुआ गोल्ड-सिल्वर 
Typically, gold prices benefit from US rate cuts as lower interest rates reduce the opportunity cost of holding non-yielding assets.
सोने का रेट 1 लाख 13 हजार के पार, चांदी की कीमत में भी उछाल 
India remains one of the largest consumers of gold globally, with a deeply entrenched cultural and investment interest in the metal.
नवरात्र के पहले दिन सोने की कीमत में रिकॉर्ड उछाल, चांदी भी हुई महंगी, जानिए लेटेस्ट रेट 
Gold Rate Weekly Update
Gold Rate: सस्ता हुआ या बढ़ गया दाम, हफ्तेभर में इतना बदला 24 कैरेट गोल्ड का रेट 
Gold rate today (19 Sep)
सोने की कीमतों में आई मामूली गिरावट, चांदी ने मारी उछाल, जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट रेट 

यह भी पढ़ें: Gold-Silver Price Today: सोने के रेट गिरे, चांदी के भाव भी हुए कम, जानें आज कितना सस्ता हुआ गोल्ड-सिल्वर

रोजगार के लिए हो रही थी चुनौती

यह देखा गया था कि FTA के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए होने वाले आयात से घरेलू निर्माताओं पर बुरा असर पड़ रहा था और आभूषण क्षेत्र में रोजगार के लिए भी चुनौती पैदा हो रही थी.

Advertisement

सरकार का मानना ​​है कि यह फैसला भारतीय आभूषण निर्माताओं को एक समान अवसर प्रदान करेगा, छोटे और मध्यम व्यवसायों के हितों की रक्षा करेगा और इस क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए आजीविका के अवसरों को सुरक्षित करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement