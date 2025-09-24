UP-ATS ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC के सब जोनल कमांडर को सोनभद्र से किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद

उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता (UP-ATS) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन TSPC के सब जोनल कमांडर उमेश सिंह उर्फ नगीना उर्फ डॉक्टर को सोनभद्र से गिरफ्तार किया है. उमेश पर 5 लाख रुपये का इनाम घोषित था.

झारखंड के पलामू में 3 सितंबर को हुई मुठभेड़ के बाद कुछ उग्रवादी उत्तर प्रदेश में शरण लेने की कोशिश कर रहे थे. इसी इनपुट पर ATS की वाराणसी यूनिट ने बुधवार सुबह विंढमगंज मार्ग पर घेराबंदी कर उमेश को दबोच लिया.

गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 32 बोर रिवॉल्वर, 9MM पिस्टल, इंसास राइफल के 14 कारतूस, SLR राइफल के 10 कारतूस, 99,500 नगद और 10 सिम कार्ड, की-पैड मोबाइल बरामद किया गया. पुलिस के अनुसार, यह रकम लेवी से वसूली गई थी.

उमेश सिंह का लंबा आपराधिक इतिहास है और उसके खिलाफ झारखंड में हत्या, मुठभेड़, आर्म्स एक्ट और UAPA समेत 12 से अधिक मामले दर्ज हैं. ATS ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 8 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड हासिल की है. अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में गिरोह के नेटवर्क और अन्य साथियों के नाम सामने आ सकते हैं.

