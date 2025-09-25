scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 25 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

इलेक्शन कमीशन ने पोस्टल बैलेट काउंटिंग रूल्स में बदलाव किया. वहीं, रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ ₹62,370 करोड़ का सौदा साइन किया.

चुनाव आयोग ने बदले वोटों की गिनती से जुड़े नियम (File Photo: ITG)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 25 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट की गिनती के नियमों में बदलाव किया है. वहीं, रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ₹62,370 करोड़ का सौदा साइन किया. इन खबरों के अलावा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा ऐलान किया है. पढ़ें गुरुवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के बाद ही गिने जाएंगे EVM के वोट, मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने किए बड़े बदलाव

चुनाव आयोग ने पारदर्शिता लाने के लिए पोस्टल बैलेट की गिनती के नियमों में बदलाव किया है. आयोग ने तय किया है कि अब ईवीएम और वीवीपैट की गिनती का दूसरा अंतिम दौर तभी शुरू होगा, जब पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो जाएगी. इससे पहले, ईवीएम की गिनती डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने से पहले भी ख़त्म हो सकती थी. 

HAL के साथ 62,370 करोड़ की मेगा डील... 97 तेजस Mk1A विमानों से IAF की ताकत होगी दोगुनी

रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ₹62,370 करोड़ का सौदा साइन किया. ये सौदा 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) Mk1A यानी तेजस के लिए है. इनमें 68 सिंगल-सीट वाले लड़ाकू विमान और 29 डबल-सीट वाले ट्रेनर शामिल हैं. साथ में ज़रूरी उपकरण भी मिलेंगे. ये खरीद 'बाय (इंडिया-IDDM)' कैटेगरी के तहत है, जो पूरी तरह स्वदेशी है.  

'रूस के खिलाफ जंग खत्म होते ही छोड़ दूंगा पद...', यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा ऐलान

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि वो रूस के खिलाफ युद्ध खत्म होने के बाद राष्ट्रपति पद छोड़ने को तैयार हैं. ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका मकसद जंग ख़त्म करना है.  बता दें कि यूक्रेन में जंग की वजह से चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर तमाम आलोचकों ने इस मुद्दे को उठाया है.

ये 6 कारण... शेयर बाजार में अचानक मची भगदड़, मिनटों में 4 लाख करोड़ स्‍वाहा!

भारतीय शेयर बाज़ार गुरुवार को तेज़ गिरावट के साथ बंद हुआ. सेंसेक्‍स 555.95 टूटकर 81159.68 लेवल पर क्‍लोज़ हुआ, जबकि Nifty 166 अंक गिरकर 24,890.85 पर बंद हुआ. निफ्टी बैंक में 145 अंकों की गिरावट रही. बीएसई के 30 में से 26 शेयर लाल निशान पर बंद हुए. BSE स्‍मालकैप में 400 अंक और बीएसई मिडकैप में 330 अंक की गिरावट आई. 

इस भारतीय ख‍िलाड़ी ने BBL में रचा इत‍िहास, पहली बार होगा ऐसा... पाकिस्तानी प्लेयर संग द‍िखेगी जुगलबंदी!

अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने गुरुवार को आगामी बिग बैश लीग सीज़न के लिए सिडनी थंडर के साथ करार किया. इसके साथ ही वो इस टूर्नामेंट में खेलने वाले भारत के पहले कैप्ड भारतीय पुरुष खिलाड़ी बनेंगे. अश्विन BBL के दूसरे हाफ में 14 दिसंबर से 25 जनवरी तक टीम के लिए उपलब्ध होंगे. अश्विन ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लिया है.

सहारनपुर में 16 पुलिसकर्मी सस्पेंड, जानिए SSP ने क्यों लिया एक्शन, दारोगा से सिपाही तक पर कार्रवाई

UP के सहारनपुर में SSP आशीष तिवारी ने नवरात्र और शाकुंभरी देवी मेले के दौरान ड्यूटी से गायब रहने वाले 16 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. जांच में पाया गया कि कई पुलिसकर्मी बिना सूचना के ड्यूटी से नदारद थे, जिसे गंभीर लापरवाही मानते हुए ये कार्रवाई की गई. एसएसपी ने स्पष्ट कहा कि जनता की सुरक्षा से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं होगा.

महाराष्ट्र के SC आरक्षण फ़ॉर्मूले में होगा बड़ा बदलाव, फडणवीस ने दिए कोटे के अंदर कोटे के संकेत

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अनुसूचित जाति के आरक्षण फ़ॉर्मूले में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एक-दो महीने में अनुसूचित जाति आरक्षण का वर्गीकरण लागू कर देंगे. उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के आरक्षण के बँटवारे के लिए एक कमेटी गठित कर रखी है. कमेटी की रिपोर्ट अब अंतिम चरण में है.  

आजम खान के बाद अब इरफान सोलंकी को मिली जमानत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में दी सपा नेता को राहत

कानपुर के पूर्व विधायक और सपा नेता इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से ज़मानत मिल गई है. हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में उनकी और उनके भाई रिज़वान सोलंकी, इज़राइल आटेवाला की ज़मानत याचिका मंज़ूर की है. वर्तमान में, इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में और रिज़वान सोलंकी व इजराइल आटेवाला कानपुर जेल में बंद थे.  

ठाणे में महाराष्ट्र का पहला क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टिगेशन सेल शुरू.... क्राइम केस की ट्रैकिंग होगी आसान

महाराष्ट्र में ठाणे पुलिस ने राज्य का पहला क्रिप्टोकरेंसी इन्वेस्टिगेशन सेल शुरू किया है. अधिकारियों ने कहा कि ये सेल ठाणे साइबर पुलिस ऑफिस में लॉन्च किया गया. इस यूनिट का मुख्य उद्देश्य उन मामलों की जांच करना है, जिनमें अपराधी क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कर अवैध लेन-देन, गबन और धोखाधड़ी करते हैं.

'देश बढ़ रहा है बिजली की रफ्तार से...', राजस्थान में बोले PM मोदी

PM नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में वर्चुअली 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया. उन्होंने जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर से कई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिनमें वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है. PM मोदी ने इस अवसर पर 90 हजार करोड़ रुपये से अधिक की बिजली परियोजनाओं की शुरुआत भी की.  

