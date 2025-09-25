शेयर बाजार गुरुवार को तेज गिरावट पर बंद हुआ. सेंसेक्‍स 555.95 टूटकर 81159.68 लेवल पर क्‍लोज हुआ, जबकि Nifty 166 अंक गिरकर 24,890.85 पर बंद हुआ. निफ्टी बैंक में 145 अंकों की गिरावट रही. BSE स्‍मालकैप में 400 अंक और बीएसई मिडकैप में 330 अंक की गिरावट आई.

बीएसई टॉप 30 शेयरों की बात करें तो सबसे ज्‍यादा गिरावट Tata Trent, Powergrid और टाटा मोटर्स में करीब 3 फीसदी की रही, जबकि बीईएल में सबसे ज्‍यादा 2 फीसदी की उछाल देखने को मिली. 30 में से 26 शेयर लाल निशान पर बंद हुए और 4 शेयर उछाल पर बंद हुए.

सेक्‍टर्स की बात करें तो आज सिर्फ मेटल की मामूली तेजी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सेक्‍टर दबाव में थे. सबसे ज्‍यादा दबाव IT, रियल्‍टी और फाइनेंशियल बैंक सेक्‍टर्स में रहा. ये तीनों सेक्‍टर्स 1 फीसदी से ज्‍यादा टूटे. इसके अलावा, फार्मा और ऑटो वाले सेक्‍टर ने भी तगड़ा नुकसान कराया.

क्‍यों आई मार्केट में अचानक तेज गिरावट?

अमेरिका के H-1B वीजा का सीधा असर भारत के इक्विटी मार्केट पर डायरेक्‍ट पड़ा है, क्‍योंकि आज आईटी सेक्‍टर में बड़ी गिरावट देखने को मिली. TCS शेयर 2.55 फीसदी टूटकर 2,958 रुपये पर पहुंच गया, जो 3 तीन साल का न‍िचला स्‍तर है. इसके अलावा, इंफोसिस, विप्रो और बाकी आईटी शेयरों में जोरदार गिरावट आई. रुपया में भी गिरावट देखने को मिली है. रुपया डॉलर के मुकाबले 22 कमजोर होकर 88.31 पर बंद क्‍लोज हुआ. ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.66% बढ़कर 67.12 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया. तेल की बढ़ती कीमत, महंगाई और आयात बिल दोनों को बढ़ा सकते हैं. विदेशी बाजारों से भी कोई राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है. हैंग सेंग करीब 1% टूटा, जबकि वॉल स्ट्रीट फ्यूचर्स भी लाल निशान पर बंद हुआ था. अमेरिका और भारत के बीच अभी व्‍यापार को लेकर रास्‍ता साफ नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे विदेशी निवेशक भी पैसे लगाने से डर रहे हैं.

निवेशकों को तगड़ा नुकसान

24 सितंबर को बीएसई मार्केट कैप 461.34 लाख करोड़ रुपये था, जो आज घटकर 457.35 लाख करोड़ पर पहुंच गया. यानी निवेशकों को एक दिन में करीब 4 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

ये शेयर ज्‍यादा टूटे

टाटा इन्‍वेस्‍टमेंट के शेयर में आज 6 फीसदी की गिरावट देखी गई. सुदरसन केमिकल में 5.25 फीसदी की गिरावट आई. हेरिटेज फूड में 5 प्रतिशत, कल्‍याण ज्‍वेलर्स के शेयर में 3.45 फीसदी और इस्‍कॉट के शेयर में 2.60 फीसदी की गिरावट आई.

