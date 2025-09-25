scorecardresearch
 

Feedback

सहारनपुर में 16 पुलिसकर्मी सस्पेंड, जानिए SSP ने क्यों लिया एक्शन, दारोगा से सिपाही तक पर कार्रवाई

सहारनपुर में एसएसपी आशीष तिवारी ने नवरात्र और शाकुंभरी देवी मेले के दौरान ड्यूटी से गायब रहने वाले 16 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है. निलंबन आदेश में एक निरीक्षक, दो उपनिरीक्षक और कई आरक्षी शामिल हैं.

Advertisement
X
सहारनपुर में पुलिसकर्मियों पर एक्शन (represtional photo)
सहारनपुर में पुलिसकर्मियों पर एक्शन (represtional photo)

यूपी के सहारनपुर में एसएसपी ने लापरवाह पुलिसकर्मियों पर सख्त एक्शन लिया है. एसएसपी आशीष तिवारी ने नवरात्र और शाकुंभरी देवी मेले के दौरान ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले 16 पुलिसवालों को निलंबित कर दिया है. इस एक्शन से महकमे में हड़कंप मच गया. 

एसएसपी द्वारा जारी निलंबन आदेश में निरीक्षक संजय कुमार, उपनिरीक्षक रामेंद्र सिंह और महिला उपनिरीक्षक मनबीरी सिंह का नाम भी शामिल है. इसके साथ-साथ मुख्य आरक्षी प्रदीप कुमार, अरुण सोलंकी और भोपाल सिंह को भी निलंबित किया गया है. 

इसके अलावा आरक्षी रवींद्र कुमार, रोबिन कुमार, मुनीश कुमार और महिला मुख्य आरक्षी निर्मला भी निलंबित हुई हैं. वहीं, रिक्रूट आरक्षी दीपक कुमार, धनंजय सरकार, अशोक कुमार, योगेन्द्र सिंह, हरिओम सिंह और भोपाल सिंह को भी अनुशासनहीनता के चलते निलंबित किया गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

कारी इरशाद गोरा ने कहा, इस्लाम हिंसा नहीं, सब्र का धर्म (Photo: Screengrab)
'आई लव मोहम्मद, यह गुनाह नहीं, गर्व की बात', देवबंदी उलेमा ने किया बड़ा ऐलान 
सहारनपुर में स्कूटी पर पान खाने निकला रावण 
स्कूटी पर सवार हुआ रावण. (Photo: Screengrab)
मंच छोड़ स्कूटी पर पान खाने निकले लंकापति, वीडियो वायरल 
saharanpur news
सहारनपुर: पानी की टंकी पर चढ़कर कुक का हंगामा 
पानी की टंकी पर चढ़ा मेडिकल कॉलेज का कुक. (Photo: Screengrab)
'सैलरी दो नहीं तो कूद जाऊंगा', पानी की टंकी पर चढ़कर मेडिकल कॉलेज के कुक का हाईवोल्टेज ड्रामा- Video 

जानिए क्यों किए गए सस्पेंड

दरअसल, नवरात्र और शाकुंभरी मेले में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं. इस दौरान पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था की अहम जिम्मेदारी दी जाती है. जांच में पाया गया कि कई पुलिसकर्मी बिना सूचना के ड्यूटी से नदारद थे, जिसे गंभीर लापरवाही मानते हुए यह कार्रवाई की गई. 

Advertisement

एसएसपी आशीष तिवारी ने स्पष्ट कहा कि त्योहार या भीड़भाड़ के समय ड्यूटी से गायब रहना अपराध है और जनता की सुरक्षा से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पुलिस विभाग के सूत्रों के अनुसार, भविष्य में भी इसी तरह की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस सख्त कदम के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और यह संदेश गया है कि ड्यूटी के दौरान अनुशासनहीनता किसी भी हाल में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement