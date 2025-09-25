scorecardresearch
 

Feedback

पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के बाद ही गिने जाएंगे EVM के वोट, मतगणना को लेकर चुनाव आयोग ने किए बड़े बदलाव

भारतीय चुनाव आयोग ने पोस्टल बैलेट और ईवीएम की गिनती के नियमों में बदलाव किया है. अब ईवीएम की गिनती का दूसरा अंतिम दौर पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने के बाद ही शुरू होगा, जिससे मतगणना प्रक्रिया में एकरूपता और स्पष्टता सुनिश्चित हो सके.

Advertisement
X
चुनाव आयोग ने बदले वोटों की गिनती से जुड़े नियम (File Photo: ITG)
चुनाव आयोग ने बदले वोटों की गिनती से जुड़े नियम (File Photo: ITG)

चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने पोस्टल बैलेट की गिनती के नियमों में बदलाव किया है. अब ईवीएम और वीवीपैट की गिनती का दूसरा अंतिम दौर तभी शुरू होगा, जब पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो जाएगी. पहले, ईवीएम की गिनती पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने से पहले भी खत्म हो सकती थी. यह बदलाव पारदर्शिता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है.

वोटिंग के दिन, पोस्टल बैलेट की गिनती सुबह 8:00 बजे शुरू होती है, और ईवीएम की गिनती 8:30 बजे शुरू होती है. पहले, ईवीएम की गिनती पोस्टल बैलेट की गिनती के किसी भी चरण में जारी रह सकती थी और इसके पहले पूरी होने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता था. 

हालांकि, अब आयोग ने फैसला किया है कि ईवीएम/वीवीपैट की गिनती का दूसरा अंतिम दौर केवल तभी शुरू होगा, जब पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

6 अक्टूबर के बाद होगा बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान (Photo: PTI)
बिहार चुनाव का काउंटडाउन, 6 अक्टूबर के बाद होगा चुनाव तारीखों का ऐलान 
rahul gandhi hydrogen bomb
राहुल गांधी ने यूं तैयार किया वोट चोरी वाला 'हाइड्रोजन बम', So Sorry में देखें 
ECI पोर्टल में ई-वेर‍िफ‍िकेशन से रुकेगा चुनावों में फर्जीवाड़ा? देखें दंगल  
E-sign process for voters
E-Sign System: अब ऐसे होगा वोटर का वेरिफिकेशन 
फोन नंबर और ओटीपी से होगा वोटर वेरिफिकेशन
अब वोटर लिस्ट से नाम हटाना आसान नहीं, EC ने लॉन्च किया ई-साइन सिस्टम 

'एकरूपता और स्पष्टता...'

आयोग ने बताया कि यह कदम मतगणना प्रक्रिया में एकरूपता और अत्यधिक स्पष्टता लाने के लिए उठाया गया है. यह विशेष रूप से उन काउंटिंग सेंटर्स पर लागू होगा, जहां पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है. इस बदलाव से यह तय होगा कि सभी वोटों की गिनती सही तरीके से और बिना कोई फैलाए पूरी हो सके. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement