इस भारतीय ख‍िलाड़ी ने BBL में रचा इत‍िहास, पहली बार होगा ऐसा... पाकिस्तानी प्लेयर संग द‍िखेगी जुगलबंदी!

स्टार ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने BBL (Big Bash League) के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम सिडनी थंडर (Sydney Thunder) से करार किया हैं. यह उनके लिए पहला BBL अनुभव है और वे पहले कैप्ड भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं.

BBL में अश्विन की एंट्री. (Photo, Getty)

अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने गुरुवार को आगामी बिग बैश लीग (BBL) सीजन के लिए सिडनी थंडर (Sydney Thunder) के साथ करार किया. इसके साथ ही वह इस टूर्नामेंट में खेलने वाले भारत के पहले कैप्ड भारतीय पुरुष खिलाड़ी बनेंगे. 39 साल के अश्विन ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल से संन्यास लिया है. वह बीबीएल के दूसरे हाफ में 14 दिसंबर से 25 जनवरी तक टीम के लिए उपलब्ध होंगे.

अश्विन ने कहा, 'सिडनी थंडर मेरे इस्तेमाल को लेकर बिल्कुल स्पष्ट थे. हमारी बातचीत बहुत अच्छी रही और हम मेरी भूमिका को लेकर पूरी तरह सहमत हैं. मुझे डेव वार्नर का खेल बहुत पसंद है और मैं टीम के लिए प्रदर्शन करने के लिए बेताब हूं.'

थंडर के महाप्रबंधक ट्रेंट कोपलैंड ने इसे बीबीएल के इतिहास का सबसे बड़ा करार बताया. उन्होंने कहा, 'यह यकीनन बीबीएल के इतिहास में सबसे बड़ा करार है.'

BBL में भारतीय पुरुषों की नई शुरुआत

WBBL में भारत की कई महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, लेकिन बीसीसीआई के नियमों के कारण भारत के पुरुषों को वैश्विक लीग में भाग लेने से रोका गया है. हाल के वर्षों में भारत के पूर्व अंडर-19 कप्तान उन्मुक्त चंद और पूर्व घरेलू खिलाड़ी निखिल चौधरी BBL खेल चुके हैं. लेकिन उन्मुक्त चंद अब अमेरिका के नागरिक हैं, जबकि निखिल चौधरी ऑस्ट्रेलिया में स्थानीय खिलाड़ी माने जाते हैं और उन्होंने इस महीने तस्मानिया के लिए अपना List A डेब्यू किया. अश्विन का आईपीएल से संन्यास लेने के बाद BBL में खेलना संभव हुआ.

अश्विन ILT20 नीलामी में भी शामिल हुए हैं. 4 जनवरी को लीग के समाप्त होने के बाद वे थंडर के साथ बीबीएल के दूसरे हाफ में जुड़ेंगे. बीसीसीआई के सक्रिय खिलाड़ी विदेशी लीग नहीं खेल सकते, जब तक कि वह राष्ट्रीय टीम या आईपीएल टीम से जुड़े हों.

अश्विन ने अपने करियर में भारत के लिए 537 टेस्ट विकेट और आईपीएल में 221 मैचों में 187 विकेट लिए हैं, और उनकी इस उपलब्धि को क्रिकेट जगत में बड़ी सम्मान के रूप में देखा जा रहा है.

इसी टीम में पाकिस्तान के शादाब भी  

थंडर के अन्य खिलाड़ी सैम कॉन्स्टस और पैट कमिंस हैं. BBL नियमों के अनुसार, प्रत्येक टीम XI में केवल तीन विदेशी खिलाड़ी खेला सकती है. थंडर के पास पहले से ही सैम बिलिंग्स, लॉकी फर्ग्युसन और पाकिस्तानी ऑलराउंडर शादाब खान हैं. इसके अलावा तीन स्थानीय स्पिनर (क्रिस ग्रीन, तनवीर सांघा और टॉम एंड्रयूज) भी टीम में शामिल हैं. टीम का होम ग्राउंड एंजी स्टेडियम BBL में सबसे स्पिन-फ्रेंडली माना जाता है.

नियमों के अंतर्गत छूट और वेतन

लीग नियमों के अनुसार विदेशी रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों को ड्राफ्ट में नामांकित होना होता है. अश्विन ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन नियम में छूट मिलने के बाद उन्हें BBL खेलने की अनुमति मिली. वह थंडर के 17वें खिलाड़ी बने हैं. BBL में शीर्ष विदेशी वेतन AUD$420,000 ( लगभग 2 करोड़ 45 लाख रु.) है. थंडर ने इस वेतन पर फर्ग्युसन को साइन किया है. अश्विन को प्रति मैच उच्च वेतन मिलने की संभावना है, इसके अलावा उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मार्केटिंग समझौता भी किया है.

---- समाप्त ----
