Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 25 अक्टूबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज शाम की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 25 अक्टूबर 2025 की खबरें और समाचार: खबरों के लिहाज से शनिवार का दिन काफी अहम रहा है. बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है. टीम इंडिया ने सिडनी में खेले गए वनडे सीरीज़ के तीसरे और आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को बर्लिन में जर्मन CEOs के साथ मुलाकात की. संयुक्त राष्ट्र में भारत ने PoK में बढ़ती हिंसा और लोगों के दमन पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

'क्रिकेट स्टेडियम बनवाकर भारत-पाकिस्तान का मैच करवाऊंगा', बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप का बड़ा वादा

बिहार चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है. लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) पार्टी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है. इस बीच उन्होंने महुआ सीट को लेकर अपनी योजनाओं पर बात की. तेज प्रताप ने कहा कि हम महुआ में क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे और यहां भारत और पाकिस्तान का मैच भी कराएंगे. महुआ में कोई टक्कर में नहीं है.

IND vs AUS: सिडनी वनडे में भारतीय टीम की धमाकेदार जीत, रोहित शर्मा का शतक, विराट कोहली भी चमके

टीम इंडिया ने सिडनी में खेले गए वनडे सीरीज़ के तीसरे और आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया है. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 237 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे उसने 38.3 ओवरों में हासिल कर लिया. रोहित शर्मा 121 और विराट कोहली 74 रन बनाकर नाबाद रहे. ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से सीरीज़ अपने नाम की है.

प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब 'ध्वजारोहण'... राम मंदिर के शिखर पर PM मोदी फहराएंगे 22 फीट का धर्म ध्वज

PM मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर 22x11 फीट का भगवा ध्वज फहराएंगे. ये कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा की तरह ही भव्य होगा और मंदिर निर्माण पूर्ण कार्य होने का प्रतीक बनेगा. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने बताया कि 5 दिवसीय समारोह 21 नवंबर से शुरू होगा और 25 नवंबर को संपन्न होगा.

पीयूष गोयल ने बर्लिन में एयरबस और जर्मन CEOs से की मुलाकात, बोले- भारत की ग्रोथ पर दुनिया को भरोसा

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को बर्लिन में जर्मन CEOs के साथ मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने एयरबस के चेयरमैन रेने ओबरमैन से भी मुलाकात की. उन्होंने बताया कि ओबरमैन ने भारत की ग्रोथ स्टोरी और तकनीकी क्षमताओं में मजबूत विश्वास व्यक्त किया. गोयल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ओबरमैन के साथ बैठक को शानदार बताया.

'PoK में बंद करो जनता का दमन', PAK की फिर हुई इंटरनेशनल बेइज्जती, भारत ने UN में जमकर धोया

संयुक्त राष्ट्र में भारत ने PoK में बढ़ती हिंसा और लोगों के दमन पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. UN में पाकिस्तान द्वारा एक बार फिर कश्मीर मुद्दा उठाए जाने के बाद भारत ने अपने 'राइट टू रिप्लाई' का उपयोग किया. UN में भारत ने सख़्त शब्दों में कहा कि पाकिस्तान अपने अवैध कब्ज़े वाले इलाकों में हो रहे गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को तुरंत रोके.

