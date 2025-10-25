scorecardresearch
 

Feedback

'क्रिकेट स्टेडियम बनवाकर भारत-पाकिस्तान का मैच करवाऊंगा', बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप का बड़ा वादा

तेज प्रताप ने अपनी अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) का गठन किया है और इस बार वह अपने चुनाव चिह्न ब्लैकबोर्ड के साथ पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं. तेज प्रताप महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं.

Advertisement
X
तेज प्रताप यादव. (File Photo: ITG)
तेज प्रताप यादव. (File Photo: ITG)

बिहार चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है. लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) पार्टी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है. वह खुद महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. इस बीच उन्होंने महुआ सीट को लेकर अपनी योजनाओं पर बात की.

तेज प्रताप ने कहा कि महुआ सीट से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हमने महुआ में मेडिकल कॉलेज दिया. अब हम जीत के बाद यहां इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोलेंगे. इतना ही नहीं, हम महुआ में क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे और यहां भारत और पाकिस्तान का मैच भी कराएंगे. महुआ में कोई टक्कर में नहीं है.

उन्होंने कहा कि जननायक अभी हम नहीं बता सकते. जननायक लोहिया जी, कर्पूरी जी और लालू प्रसाद यादव हैं. तेजस्वी जननायक नहीं हो सके. क्योंकि वो अपने बलबूते नहीं है. वो हमारे पिता के बलबूते हैं. जिस दिन वो अपने बलबूते हो जाएंगे. सबसे पहले हम उन्हें जननायक कहेंगे. 

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

तेज प्रताप ने लालटेन युग के अंत के सवाल पर कहा कि लालटेन युग का अंत होगा तो वो लालटेन वाले बनाएंगे. अब आरजेडी में नहीं हूं. मुझे किसी पद का लालच नहीं है. अगर मुझे आरजेडी में कोई पद मिलेगा, तो मैं सबसे पहले उसे ठुकराऊंगा. मैं कभी किसी के साथ गठबंधन भी नहीं करूंगा.

सम्बंधित ख़बरें

pappu yadav distributing cash
'क्रिकेट स्टेडियम बनाकर भारत-पाकिस्तान का मैच करवाऊंगा', बिहार चुनाव को लेकर तेज प्रताप का बड़ा वादा 
Tej Pratap Yadav's development efforts in Mahua
तेज प्रताप यादव के समर्थक ने महुआ के विकास पर क्या कहा? 
Tej Pratap
'राहुल गांधी मेरी कॉपी करके जलेबी छान रहे हैं...', तेज प्रताप का तंज 
tejashwi yadav sanjay yadav
तेजस्वी के राइट हैंड संजय यादव पर अब पार्टी नेता ने लगाए गंभीर आरोप, क्या आरजेडी मुश्किल में है?  
18 अक्टूबर को वायरल हुआ था वीडियो. (File Photo: ITG)
तेजप्रताप यादव की रैली में पुलिस स्टीकर वाली गाड़ी के इस्तेमाल पर FIR दर्ज 
Advertisement

बता दें कि बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होना है. पहले चरण के तहत छह नवंबर और दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को चुनाव होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement