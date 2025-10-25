'क्रिकेट स्टेडियम बनवाकर भारत-पाकिस्तान का मैच करवाऊंगा', बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप का बड़ा वादा

बिहार चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है. लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) पार्टी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है. वह खुद महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. इस बीच उन्होंने महुआ सीट को लेकर अपनी योजनाओं पर बात की.

तेज प्रताप ने कहा कि महुआ सीट से हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. हमने महुआ में मेडिकल कॉलेज दिया. अब हम जीत के बाद यहां इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोलेंगे. इतना ही नहीं, हम महुआ में क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे और यहां भारत और पाकिस्तान का मैच भी कराएंगे. महुआ में कोई टक्कर में नहीं है.

#WATCH | Patna, Bihar | Janshakti Janta Dal Chief Tej Pratap Yadav says, "... A cricket stadium will also be built in Mahua, and I will make sure an India vs Pakistan match is played. I have no competition in Mahua... JP Lohia, Karpuri Thakur, and Lalu Prasad Yadav, among other… pic.twitter.com/WML5Bpp9Ya — ANI (@ANI) October 25, 2025

उन्होंने कहा कि जननायक अभी हम नहीं बता सकते. जननायक लोहिया जी, कर्पूरी जी और लालू प्रसाद यादव हैं. तेजस्वी जननायक नहीं हो सके. क्योंकि वो अपने बलबूते नहीं है. वो हमारे पिता के बलबूते हैं. जिस दिन वो अपने बलबूते हो जाएंगे. सबसे पहले हम उन्हें जननायक कहेंगे.

तेज प्रताप ने लालटेन युग के अंत के सवाल पर कहा कि लालटेन युग का अंत होगा तो वो लालटेन वाले बनाएंगे. अब आरजेडी में नहीं हूं. मुझे किसी पद का लालच नहीं है. अगर मुझे आरजेडी में कोई पद मिलेगा, तो मैं सबसे पहले उसे ठुकराऊंगा. मैं कभी किसी के साथ गठबंधन भी नहीं करूंगा.

बता दें कि बिहार में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होना है. पहले चरण के तहत छह नवंबर और दूसरे चरण के तहत 11 नवंबर को चुनाव होगा. मतगणना 14 नवंबर को होगी.

