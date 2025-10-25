IND vs AUS LIVE: ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस, भारतीय टीम की पहले गेंदबाजी, प्लेइंग-11 में कुलदीप यादव शामिल

India vs Australia, 3rd ODI Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का तीसरा एवं आखिरी मुकाबला आज (25 अक्टूबर) सिडनी के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में है. इस मुकाबले में शुभमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे रहे हैं. वहीं मिचेल मार्श के कंधों पर ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमान है. मुकाबले में भारतीय टीम टॉस हारकर पहले गेंदबाजी कर रही है. ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 ओवर के बाद 9-0 है.

भारतीय टीम को पर्थ में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में डीएलएस नियम के तहत 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी. वहीं एडिलेड वनडे में उसे मेजबान टीम ने 2 विकेट से हरा दिया था. अब भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सम्मान बचाना चाहेगी. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम में दो बदलाव हुए. कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव और तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की प्लेइंग-11 में एंट्री हुई. ऐसे में ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी और खब्बू तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को बाहर बैठना पड़ा. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जेवियर बार्टलेट की जगह नाथन एलिस को प्लेइंग-11 में शामिल किया.

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में भारतीय टीम का रिकॉर्ड वनडे क्रिकेट में कुछ खास नहीं रहा है. इस मैदान पर भारतीय टीम ने 22 ओडीआई मुकाबले खेले हैं, जिसमें से उसने केवल 5 में जीत हासिल की. जबकि 16 मुकाबलों में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा. एक मुकाबले का नतीजा नहीं निकला. देखा जाए तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 19 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने सिर्फ दो मैच जीते, वहीं कंगारू टीम को 16 मुकाबलों में जीत मिली है. दोनों टीम्स के बीच एक मैच का रिजल्ट नहीं निकल पाया.

ओवरऑल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 154 वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 86 मैचों में जीत हासिल की. जबकि भारतीय टीम को 58 मुकाबलों में जीत नसीब हुई. इसके अलावा 10 मैचों का नतीजा नहीं निकल सका. यानी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है.

भारत vs ऑस्ट्रेलिया (H2H)

कुल ओडीआई मैच: 154

ऑस्ट्रेलिया ने जीते: 86

भारत ने जीते: 58

बेनतीजा: 10

SCG में भारत vs ऑस्ट्रेलिया (H2H)

कुल ओडीआई मैच: 19

ऑस्ट्रेलिया ने जीते: 16

भारत ने जीते: 2

बेनतीजा:1

SCG में भारतीय टीम का रिकॉर्ड

कुल ओडीआई मैच: 22

जीते: 5

हारे: 16

बेनतीजा: 1

सिडनी वनडे में भारत की प्लेइंग-11: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और मोहम्मद सिराज.

सिडनी वनडे में ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मिच ओवेन, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, नाथन एलिस और एडम जाम्पा.

