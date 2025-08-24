Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 24 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

राजस्थान के आठ जिलों में बारिश और बाढ़ से हालात खराब है. कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक और बूंदी में लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. BJP देश में जल्द ही स्वदेशी जागरण अभियान शुरू करने जा रही है. ये अभियान RSS के सहयोग से चलाया जाएगा, जिसमें 'वोकल फॉर लोकल' को राष्ट्रीय स्तर पर एक जन आंदोलन बनाने का लक्ष्य रखा गया है. केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड को 'प्रोजेक्ट 75 इंडिया' के तहत जर्मन सहयोग से भारत में बनने वाली 6 पनडुब्बियों की खरीद के सौदे पर बातचीत शुरू करने की मंज़ूरी दे दी है. वॉशिंगटन डीसी में फेडरल टेकओवर यानी अपने कंट्रोल में लेने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इलिनॉइस के सबसे बड़े शहर शिकागो में भी कड़े कदम उठाने की तैयारी में हैं. मेरठ-करनाल हाईवे के भुनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान से दुर्व्यवहार के मामले में NHAI ने टोल एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है. पढ़िए रविवार सुबह की 5 बड़ी खबरें...

सवाई माधोपुर, कोटा.... बाढ़-बारिश में डूबे राजस्थान के ये शहर, बचाव के लिए आ रहे NDRF जवानों की गाड़ी पलटी- VIDEOS

राजस्थान के आठ ज़िलों में बारिश और बाढ़ से हालात ख़राब है. कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक और बूंदी में लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. बारिश से सवाईमाधोपुर और बूंदी में सबसे ज़्यादा दिक्कत है. 30 से ज़्यादा गांव सवाईमाधोपुर में जलमग्न हैं. फिलहाल SDRF, NDRF के साथ राहत बचाव कार्य के लिए सेना को भी उतारा गया है.

अमेरिकी टैरिफ का जवाब 'वोकल फॉर लोकल'! BJP-RSS देश में चलाएंगे स्वदेशी जागरण अभियान

BJP देश में जल्द ही स्वदेशी जागरण अभियान शुरू करने जा रही है. ये अभियान RSS के सहयोग से चलाया जाएगा, जिसमें 'वोकल फॉर लोकल' को राष्ट्रीय स्तर पर एक जन आंदोलन बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इस अभियान का उद्देश्य घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करना, विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है.

केंद्र ने भारत में बनने वाली 6 पनडुब्बियों के सौदे पर बातचीत को दी हरी झंडी, जर्मन तकनीक से होगा निर्माण

केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय और मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड को 'प्रोजेक्ट 75 इंडिया' के तहत जर्मन सहयोग से भारत में बनने वाली 6 पनडुब्बियों की खरीद के सौदे पर बातचीत शुरू करने की मंज़ूरी दे दी है. सरकार ने उच्चस्तरीय बैठक के बाद इस परियोजना को मंजूरी दी है. इस महीने के अंत तक बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

वॉशिंगटन के बाद अब अमेरिका के इस तीसरे बड़े शहर पर कंट्रोल करने की तैयारी में ट्रंप, भेजेंगे सेना

वॉशिंगटन डीसी में फेडरल टेकओवर यानी अपने कंट्रोल में लेने के बाद अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इलिनॉइस के सबसे बड़े शहर शिकागो में भी कड़े कदम उठाने की तैयारी में हैं. पेंटागन बीते कुछ हफ्तों से शिकागो के लिए एक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट प्लान पर काम कर रहा है. इस प्लान के तहत अपराध, अवैध इमिग्रेशन और होमलेसनेस पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

ऑपरेशन सिंदूर में शामिल जवान से मारपीट केस में NHAI का बड़ा एक्शन, Toll टैक्स एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द, 20 लाख जुर्माना भी लगाया

मेरठ-करनाल हाईवे के भुनी टोल प्लाजा पर सेना के जवान से दुर्व्यवहार के मामले में NHAI ने टोल एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है. साथ ही उसे एक साल तक किसी भी नई बोली में भी भाग लेने से रोक दिया है. इतना ही नहीं, एनएचएआई ने टोल एजेंसी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और उसकी 5 लाख रुपये की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी भी ज़ब्त कर ली है.

