अमेरिकी टैरिफ का जवाब 'वोकल फॉर लोकल'! BJP-RSS देश में चलाएंगे स्वदेशी जागरण अभियान

भारत में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, भारतीय जनता पार्टी (BJP) जल्द ही स्वदेशी जागरण अभियान शुरू करने जा रही है. यह अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सहयोग से चलाया जाएगा, जिसमें 'वोकल फॉर लोकल' को राष्ट्रीय स्तर पर एक जन आंदोलन बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

इस अभियान का उद्देश्य घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करना, विदेशी आयात पर निर्भरता कम करना और भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. यह कदम हाल ही में अमेरिकी टैरिफ में वृद्धि के जवाब में और भी महत्वपूर्ण हो गया है. 19-20 अगस्त, 2025 को RSS प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में इस अभियान की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया. इस बैठक में RSS के छह संगठनों ने हिस्सा लिया, और सभी ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया.

PM ने लाल किले से की थी स्वदेशी अपनाने की अपील

सूत्रों के अनुसार, इस अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का निर्णय BJP महासचिवों की एक बैठक में भी लिया गया, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी रूपरेखा पर चर्चा की. यह अभियान महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' मंत्र से प्रेरित है. पीएम मोदी ने इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन में भी लोगों से स्वदेशी को अपनाने की अपील की थी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: वैक्सीनेशन हथियार लेकिन त्योहारों पर रहें सावधान, वोकल फॉर लोकल का मंत्र... PM मोदी के संबोधन की बड़ी बातें

उन्होंने कहा था, 'हमें वोकल फॉर लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना है. ये काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है, जब भी हमने संकल्प लिया है, तब-तब हमने करके दिखाया है. भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें चक्रधारी मोहन (श्रीकृष्ण) से प्रेरणा लेनी चाहिए और चरखाधारी मोहन (महात्मा गांधी) के स्वदेशी के रास्ते पर चलना चाहिए.' हाल ही में अमेरिका द्वारा टैरिफ में वृद्धि के बाद, भारत में आयातित वस्तुओं की लागत बढ़ने की संभावना है, जिससे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना और भी जरूरी हो गया है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में होगा ‘फ्लेवर्स ऑफ इंडिया’ कॉन्क्लेव, PM मोदी की 'वोकल फॉर लोकल' पहल को मिलेगा बढ़ावा

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चलेगा जागरूकता अभियान

बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएंगे, जिसमें लोगों को स्वदेशी उत्पादों के लाभ और उनकी गुणवत्ता के बारे में बताया जाएगा. यह अभियान डिजिटल और पारंपरिक मीडिया के माध्यम से भी चलाया जाएगा. स्थानीय कारीगरों, छोटे व्यापारियों और मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष योजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे. स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय मजदूर संघ समेत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अन्य संगठन, इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएंगे. ये संगठन स्थानीय स्तर पर कार्यशालाएं, प्रदर्शनियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे.

---- समाप्त ----