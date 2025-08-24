scorecardresearch
 

Feedback

सवाई माधोपुर, कोटा... बाढ़-बारिश में डूबे राजस्थान के ये शहर, बचाव के लिए आ रहे NDRF जवानों की गाड़ी पलटी- VIDEOS

लगातार बारिश के चलते राजस्थान के 8 जिलों में बाढ़ से हालात खराब है. बाढ़ प्रभावित लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. साथ ही बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए सेना की भी मदद ली जा रही है.

Advertisement
X
रेस्क्यू के लिए जा रहे एनडीआरएफ जवानों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी. एनडीआरएफ जवानों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी
रेस्क्यू के लिए जा रहे एनडीआरएफ जवानों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी. एनडीआरएफ जवानों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी

राजस्थान के आठ ज़िलों में बारिश और बाढ़ से हालात ख़राब है. कोटा, सवाई माधोपुर, टोंक और बूंदी में सबसे ज़्यादा लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है. फिलहाल SDRF, NDRF के साथ राहत बचाव कार्य के लिए सेना को भी उतारा गया है.

सवाईमाधोपुर में कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूटा

बारिश से सवाईमाधोपुर और बूंदी में सबसे ज़्यादा दिक़्क़त है. 30 से ज़्यादा गांव सवाईमाधोपुर में जलमग्न हैं. इन गांवों का मुख्य शहर से संपर्क कट गया है. बाढ़ के चलते राजस्थान को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाला राजमार्ग भी डूब गया. सवाईमाधोपुर में भी सेना की तैनाती की गई है. एक लाख से ज़्यादा लोग सवाई माधोपुर में प्रभावित हैं.

सम्बंधित ख़बरें

flood in Moradabad
कोटा-बूंदी-टोंक में बाढ़ जैसे हालात, सेना और NDRF राहत कार्य मे जुटी 
जयपुर के आमेर किले में ‘दिल-ए-आराम बाग’ की 200 फीट लंबी दीवार हुई क्षतिग्रस्त (Photo: ITG/Vishal Kumar)
जयपुर: भारी बारिश के चलते आमेर किले की 200 फीट लंबी दीवार गिरी, बाल-बाले बचे पर्यटक 
The impact of the monsoon in Rajasthan: Floods disrupt daily life, boat capsized.
राजस्थान में मानसून का कहर, जनजीवन अस्त-व्यस्त, देखें तस्वीरें 
फर्जी डिग्री कांड में कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार 
राजस्थान में चुनावों की प्रणाली में होने वाला है बड़ा बदलाव (File Photo: PTI)
राजस्थान में लागू होगा वन स्टेट वन इलेक्शन, एक साथ होंगे पंचायत और शहरी चुनाव 

यह भी पढ़ें: बाढ़-बारिश में टापू बना अस्पताल, एंबुलेंस डूबीं, देखें राजस्थान के बूंदी के Videos

सवाईमाधोपुर में एनडीआरएफ जवानों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी

सवाई माधोपुर जिले में दो दिनों से लगातार हो रही भारी बरसात के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं. विभिन्न इलाकों में बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम लगातार विभिन्न इलाकों में जा रही है. लेकिन शनिवार को अचानक से एनडीआरएफ की समूची टीम बाढ़ प्रभावित इलाके में एक हादसे का शिकार हो गई.

Advertisement

समूची एनडीआरएफ की टीम ट्रैक्टर-ट्राली में सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाके में जा रही थी. तभी सूरवाल और अजनोटी के पास सड़क पर बने गड्ढे में अचानक से ट्रैक्टर ट्राली असंतुलित होकर एक गड्ढे में जा गिरी. जिससे ट्रैक्टर-ट्राली मौके पर ही पलट गई और देखते ही देखते समूची एनडीआरएफ की टीम नीचे आ गिरी.

यह भी पढ़ें: कोटा-बूंदी-टोंक में बाढ़ जैसे हालात, सेना और NDRF राहत कार्य मे जुटी

इस हादसे  में एक जवान ट्रैक्टर में रखी हुई एक बोट के नीचे दब गया. हालांकि एनडीआरएफ के जवानों ने कठिन परिस्थिति में भी अपना धैर्य रखते हुए साहस का परिचय दिया और बोट के नीचे दबे हुए जवान को सकुशल निकाल लिया. गनीमत रही, इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ. एनडीआरएफ के जवानों को हल्की-फुल्की चोटें आई हैं.

पानी के तेज बहाव में बही कार

सवाई माधोपुर में बारिश से जिला मुख्यालय का लटिया नाला पूरी तरह उफान पर है. इस दौरान एक कार लटिया नाले के तेज बहाव में फंस गई. कार में कार चालक सहित दो महिलाएं सवार थीं, जिन्हें आसपास मौजूद लोगों ने बामुश्किल कार से निकाला. इसके बाद ट्रैक्टर की सहायता से कार को भी बाहर निकाला गया.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement