Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 23 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 23 अगस्त, 2025 की खबरें और समाचार: अमेरिका में नए नियम लागू होने से पहले ही भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका जाने वाले ज्‍यादातर डाक सर्विस को निलंब‍ित कर दिया है. बी सुदर्शन रेड्डी ने आजतक के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि वह एक 'लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेट' हैं. अपने इस दो दिवसीय दौरे के दौरान डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार बांग्लादेशी नेतृत्व से मुलाकात करेंगे. मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेस के AC कोच के बाथरूम में कूड़ेदान के अंदर पांच साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया.

टैरिफ का असर... अमेरिका के लिए ज्‍यादातर डाक सर्विस बंद कर देगा भारत, 25 अगस्‍त से नया नियम

भारत-अमेरिका में टैरिफ को लेकर तनाव के बाद भारतीय डाक विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है. अमेरिका में नए नियम लागू होने से पहले ही डाक विभाग ने अमेरिका जाने वाले ज्‍यादातर डाक सर्विस को निलंब‍ित कर दिया है.

EXCLUSIVE: 'NDA सांसदों से भी मांगूंगा सपोर्ट...', बोले विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी, अमित शाह के आरोपों का भी दिया जवाब

विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, बी सुदर्शन रेड्डी ने आजतक के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि वह एक 'लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेट' हैं. उन्होंने कहा कि यह चुनाव संख्याओं का नहीं, बल्कि एक वैचारिक प्रतिस्पर्धा है.

पाकिस्तान के डिप्टी PM और विदेश मंत्री इशाक डार ढाका पहुंचे, दो दिवसीय दौरे में होंगी कई अहम बैठकें

अपने इस दो दिवसीय दौरे के दौरान डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार बांग्लादेशी नेतृत्व से मुलाकात करेंगे. उनकी बैठकों का कार्यक्रम बेहद व्यस्त और रणनीतिक महत्व का होगा. वे चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस से मिलेंगे, जिन्हें हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने नई भूमिका में नियुक्त किया है.

AC कोच के टॉयलेट में मिला 5 साल के बच्चे का शव... मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेस में मचा हड़कंप

मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेस के AC कोच के बाथरूम में कूड़ेदान के अंदर पांच साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बच्चे को पहले किडनैप किया गया था. इसमें उसका ही मौसेरा भाई शामिल था. यह मामला सामने आने के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की.

'रूसी तेल खरीदने पर चीन पर क्यों नहीं लगाया टैरिफ?' जयशंकर की अमेरिका को दो टूक

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के साथ तनाव पर कहा कि भारत की तीन स्पष्ट "रेड लाइन्स" हैं - किसानों के हितों की रक्षा, तेल आयात पर राष्ट्रीय हित और पाकिस्तान मामले में किसी भी मध्यस्थता का विरोध. उन्होंने कहा कि सरकार रणनीतिक स्वायत्तता पर अडिग है और किसी दबाव में नहीं आएगी.

12 करोड़ कैश, 6 करोड़ की ज्वेलरी... ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के अगले ही दिन कांग्रेस नेता के घर ED की बड़ी छापेमारी

संसद में ऑनलाइन गेमिंग बिल पारित होने के ठीक एक दिन बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कर्नाटक कांग्रेस नेता के. सी. वीरेंद्र के ठिकाने पर छापा मारकर 12 करोड़ रुपये नकद बरामद किए. नकदी के साथ-साथ करीब 6 करोड़ रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण भी ईडी की टीम ने जब्त किए हैं.

पहले से ही फेयरवेल कराने लगे... विराट-रोहित के ODI रिटायरमेंट पर BCCI का बड़ा बयान

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है. दोनों ने भारतीय टीम को इस प्रारूप में कई यादगार जीतें दिलाई हैं. रोहित-कोहली के वनडे क्रिकेट से संन्यास की अफवाहों पर बीसीसीआई का रिएक्शन सामने आया है.

'एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच का लाइव प्रसारण रोका जाए', उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की केंद्र से मांग

शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र से मांग की है कि एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच का लाइव प्रसारण रोका जाए. उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलना सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के खिलाफ है

