पहले से ही फेयरवेल कराने लगे... विराट-रोहित के ODI रिटायरमेंट पर BCCI का बड़ा बयान

विराट कोहली और रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है. दोनों ने भारतीय टीम को इस प्रारूप में कई यादगार जीतें दिलाई हैं. रोहित-कोहली के वनडे क्रिकेट से संन्यास की अफवाहों पर बीसीसीआई का रिएक्शन सामने आया है.

रोहित शर्मा और विराट कोहली के ODI रिटायरमेंट पर BCCI ने दिया बयान (Photo: AFP)
टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाजों विराट कोहली और रोहित शर्मा के ओडीआई करियर को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है. कोहली और रोहित टेस्ट के अलावा टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं. ऐसे में ये दोनों सिर्फ वनडे क्रिकेट में भारत की ओर से खेलने के उपलब्ध हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया था कि ROKO (रोहित-कोहली) इस साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद वनडे क्रिकेट से भी संन्यास लेंगे.

अब भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की ओर से भी इसपर प्रतिक्रिया आई है. बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने विराट कोहली और रोहित शर्मा की रिटायरमेंट की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है. शुक्ला ने कहा कि दोनों खिलाड़ी अभी भी वनडे खेल रहे हैं, जिसके चलते फेयरवेल (विदाई मैच) जैसी बातें करना बेकार है. 

राजीव शुक्ला के मुताबिक बीसीसीआई कभी भी किसी खिलाड़ी को रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर नहीं करता. रिटायरमेंट का फैसला खिलाड़ी को खुद लेना होता है. शुक्ला का मानना है कि विराट कोहली अभी भी सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक हैं, जबकि रोहित शर्मा भी अच्छा खेल रहे हैं.

फेयरवेल की बात क्यों हो रही: राजीव शुक्ला
राजीव शुक्ला ने एक इंटरव्यू में कहा, 'वे रिटायर कब हुए. रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों अभी वनडे खेलेंगे ही. रिटायर तो हुए नहीं, फेयरवेल की बात आपलोग क्यों करने लगे. इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है. पॉलिसी बड़ी क्लियर है बीसीसीआई की. हम किसी प्लेयर को नहीं कहते कि आप रिटायर हों. उसको खुद अपना निर्णय करना पड़ता है. पुल सामने आता है, तब ना क्रॉस करना होता है. आपलोग पहले से ही फेयरवेल कराने लगे हैं. विराट कोहली काफी फिट हैं. रोहित शर्मा अच्छा खेल रहे हैं. अभी फेयरवेल के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं आपलोग.'

36 साल के विराट कोहली ने भारतीय टीम के लिए 302 ओडीआई मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 57.88 के एवरेज से 14181 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 51 शतक और 74 अर्धशतक निकले. उधर 38 वर्षीय रोहित शर्मा ने 273 ओडीआई मैचों में 48.76 की औसत स 11168 रन बनाए हैं. रोहित ने ओडीआई ने 32 शतक और 58 अर्धशतक लगाए.

कब-कब होंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ODI मुकाबले?
भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर 2025 में उसी की धरती पर तीन मैचों की वनडे सीरीज भी खेलेगी. वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 19 अक्टूबर को पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जाएगा. फिर दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को एडिलेड ओवल में होगा. जबकि सीरीज का आखिरी मुकाबला 25 अक्टूबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर निर्धारित है.

