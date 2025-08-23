scorecardresearch
 

Feedback

AC कोच के टॉयलेट में मिला 5 साल के बच्चे का शव... मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेस में मचा हड़कंप

मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेस के AC कोच के बाथरूम में कूड़ेदान के अंदर पांच साल के बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि बच्चे को पहले किडनैप किया गया था. इसमें उसका ही मौसेरा भाई शामिल था. यह मामला सामने आने के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की.

Advertisement
X
ट्रेन में मिली बच्चे की लाश. (Photo: ITG)
ट्रेन में मिली बच्चे की लाश. (Photo: ITG)

मुंबई-कुशीनगर एक्सप्रेस के AC कोच के बाथरूम में कूड़ेदान के अंदर पांच साल के बच्चे का शव मिला है. जब इस बारे में जानकारी हुई तो ट्रेन में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में सूचना रेलवे अफसरों को दी गई. अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और जायजा लिया. पुलिस ने ट्रेन के बाथरूम से बच्चे का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

जानकारी के अनुसार, बच्चे का शव LTT कुशी नगर एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 22537 के AC कोच B2 के बाथरूम में कूड़ेदान के अंदर मिला है. बच्चे की उम्र करीब पांच साल बताई जा रही है. दरअसल, ट्रेन के AC कोच B2 के बाथरूम में कूड़ेदान रखा था. इसमें बच्चे का शव था. जब लोगों ने देखा तो वे सन्न रह गए. तुरंत इस मामले की जानकारी रेलवे पुलिस व प्रशासन को दी गई.

mumbai kushinagar express five year old girl

सम्बंधित ख़बरें

Young man commits suicide in Agra (Photo: AI-generated)
UP: बरेली में पुलिस कांस्टेबल की संदिग्ध मौत, पंखे से लटका मिला शव 
बांदा में युवक ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
छतरपुर: 11वीं के छात्र ने की आत्महत्या, कमरे में फंदे से लटका मिला शव  
BITS पिलानी गोवा कैंपस में छात्र की रहस्यमयी मौत, हॉस्टल के कमरे में मिला शव 
Brigadier's mother dies under suspicious circumstances in Lucknow (Photo: AI-generated)
लखनऊ: ब्रिगेडियर की मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, दरवाजा तोड़कर घर में घुसी पुलिस 
Victim of an online betting app! A businessman from Mumbai lost millions.
मुंबई के व्यापारी ने बेटिंग ऐप पर कैसे गंवाए 12 करोड़, जानें मामला  

इस मामले की खबर मिलते ही रेलवे के अफसर व पुलिस मौके पर पहुंचे और जायजा लिया. इस बारे में जब ट्रेन में सवार यात्रियों को पता चला तो सनसनी फैल गई. पुलिस ने ट्रेन के बाथरूम से बच्चे का शव बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा. शुरुआती जांच में पता चला कि बच्चे को पहले कहीं से किडनैप किया गया था.

Advertisement

यह भी पढ़ें: पति से तलाक, इरफान संग लिव-इन रिलेशनशिप, अब फंदे पर लटका मिला शव... झांसी में ब्यूटीशियन मीनू की मौत

बच्चे का अपहरण उसके ही रिश्तेदार ने किया था. पुलिस ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है. शुरुआती सुरागों से यह पता चला है कि बच्चे का मौसेरे भाई इस किडनैप में शामिल था. पुलिस ने घटनास्थल पर संबंधित लोगों के बयान दर्ज कर पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि अपहरण और हत्या के दोनों पहलुओं पर पूरी जांच की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement