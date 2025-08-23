scorecardresearch
 

'एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच का लाइव प्रसारण रोका जाए', उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की केंद्र से मांग

शिवसेना (UBT) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र से मांग की है कि एशिया कप में भारत-पाकिस्तान मैच का लाइव प्रसारण रोका जाए. उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलना सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के खिलाफ है

प्रियंका चतुर्वेदी ने मांग की कि भारत-पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग रोकी जाए (File Photo: PTI)
शिवसेना (UBT) की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार से मांग की कि अगले महीने होने वाले एशिया कप के दौरान भारत-पाकिस्तान मैच का लाइव प्रसारण रोका जाए. उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय हित और जनभावनाओं से जुड़ा मुद्दा है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे एक पत्र में कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सुरक्षाबलों ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसका मकसद पाकिस्तान को आतंकवाद के समर्थन के लिए जिम्मेदार ठहराना था. उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेलने का फैसला सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के विपरीत है.

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने बहुदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजकर यह संदेश दिया था कि भारत आतंकवाद पर किसी तरह की नरमी नहीं दिखाएगा. खुद वे भी उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थीं.

प्रियंका चतुर्वेदी ने बीसीसीआई और खेल मंत्रालय की आलोचना करते हुए कहा कि दोनों एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने पर अड़े हुए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि खेल भावना के नाम पर यह मैच कराना आतंक प्रायोजक देश के खिलाफ खड़े होने का साहस न दिखाने जैसा है. उन्होंने आगे लिखा कि राष्ट्रीय हित और जनभावनाओं को देखते हुए आईटी मंत्रालय को सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेबसाइट्स और ऐप्स पर इस मैच का लाइव स्ट्रीमिंग रोकनी चाहिए. साथ ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रसारकों को भी लाइव प्रसारण से रोका जाए.

प्रियंका चतुर्वेदी ने उदाहरण देते हुए कहा कि विश्व इतिहास में कई बार देशों ने खेलों से ज्यादा सिद्धांतों को प्राथमिकता दी है, जैसे रंगभेद के दौर में दक्षिण अफ्रीका का बहिष्कार, ओलंपिक का बहिष्कार और हाल ही में पाकिस्तान की हॉकी टीम का भारत में एशिया हॉकी कप खेलने से इनकार.

प्रियंका ने 1990-91 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के पाकिस्तान बहिष्कार का भी हवाला दिया. उन्होंने कहा कि पैसा कमाने के लिए बीसीसीआई द्वारा इस मैच को बढ़ावा देने की ज़िद वास्तव में न केवल खून की कमाई होगी, बल्कि अभिशापित धन भी होगा, क्योंकि इस पर पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों और हमारे वर्दीधारी जवानों के ताबूतों का अभिशाप लगा है. बता दें कि भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत 14 सितंबर को दुबई में होगी. एशिया कप 9 सितंबर से शुरू हो रहा है और यह टूर्नामेंट टी-20 प्रारूप में खेला जाएगा.

