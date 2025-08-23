scorecardresearch
 

पाकिस्तान के डिप्टी CM और विदेश मंत्री इशाक डार ढाका पहुंचे, दो दिवसीय दौरे में होंगी कई अहम बैठकें

पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार (File Photo- ITG)
पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सीनेटर मुहम्मद इशाक डार शनिवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंचे. उनका यह दौरा 23 से 24 अगस्त 2025 तक चलेगा और इसे दक्षिण एशिया की कूटनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. यह यात्रा बांग्लादेश सरकार के विशेष निमंत्रण पर हो रही है.

हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इशाक डार का स्वागत बांग्लादेश के विदेश सचिव अंबेसडर असद आलम सियाम ने किया. इस मौके पर पाकिस्तान के ढाका स्थित उच्चायुक्त इमरान हैदर, बांग्लादेश के पाकिस्तान में उच्चायुक्त मुहम्मद इकबाल खान और पाकिस्तान हाई कमीशन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. पूरे सम्मान और औपचारिकता के साथ स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जो दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग और संवाद का संकेत है.

अपने इस दो दिवसीय दौरे के दौरान डिप्टी प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार बांग्लादेशी नेतृत्व से मुलाकात करेंगे. उनकी बैठकों का कार्यक्रम बेहद व्यस्त और रणनीतिक महत्व का होगा. वे चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस से मिलेंगे, जिन्हें हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने नई भूमिका में नियुक्त किया है. इसके अलावा वे विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन और वाणिज्य मामलों के सलाहकार एसके बशीर उद्दीन से भी मुलाकात करेंगे. इन बैठकों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने, व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने और नई आर्थिक संभावनाओं को तलाशने पर विशेष जोर दिया जाएगा.

सूत्रों के मुताबिक, दोनों देशों के बीच बातचीत का दायरा काफी व्यापक होगा. इसमें शिक्षा, व्यापार, ऊर्जा, निवेश, संस्कृति और लोगों से लोगों के बीच संपर्क को और मजबूत करने पर चर्चा होगी. इसके अलावा क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद निरोधक सहयोग, जलवायु परिवर्तन और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार-विमर्श की संभावना है. पाकिस्तान और बांग्लादेश दक्षिण एशिया के दो अहम देश हैं और दोनों के बीच बेहतर संबंध पूरे क्षेत्र में संतुलन और सहयोग के नए रास्ते खोल सकते हैं.

