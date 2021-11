Breaking News in Hindi, 22 November 2021 के मुख्य खबर और समाचार: कोरोना से बड़ी राहत, 538 दिन बाद आए सबसे कम केस

देश में सोमवार को कोरोना के राहत भरे आंकड़े सामने आए. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, बीते 24 घंटे में देश में 8 हजार 488 नए केस आए. ये आंकड़ा 538 दिन में सबसे कम है. 24 घंटे में 12,510 लोग ठीक हुए तो 249 मरीजों की मौत भी हुई. देश में एक्टिव केस की संख्या 1.18 लाख पहुंच गई है.

#COVID19 | India reports 8,488 new cases (lowest in 538 days), 12,510 recoveries & 249 deaths in the last 24 hours, as per Health Ministry.



Active cases stand at 1,18,443 - lowest in 534 days (account for less than 1% of total cases, currently at 0.34% - lowest since March 2020) pic.twitter.com/CRBhFddzhP