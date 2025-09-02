Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 2 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 2 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: देशभर में 100+ वर्ष के वोटर्स के सत्यापन के लिए चुनाव आयोग का अभियान शुरू हुआ. वहीं, रूस भारत में एसयू 57 फाइटर जेट बनाने की तैयारी में जुटा. इन खबरों के अलावा, अमेरिका के पूर्व NSA जैक सुलिवन ने भारत से बिगड़ते रिश्तों के लिए डोनाल्ड ट्रंप को घेरा. पढ़ें मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

चुनाव आयोग ने शुरू किया 100 वर्ष से ज्यादा उम्र के वोटर्स का सत्यापन अभियान, दिल्ली से आगाज

देशभर में 100 वर्ष और उससे अधिक आयु के मतदाताओं का सत्यापन शुरू हो गया है. निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट को शुद्ध करने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया आरम्भ की है. इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई, जहां अधिकारियों को निर्देश दिए गए.

भारत में SU-57 लड़ाकू विमान निर्माण की तैयारी, रूसी एजेंसियां निवेश स्टडी में जुटीं, F-35 से मुकाबला

रूसी एजेंसियां भारत में Su-57 फाइटर जेट्स को बनाने के लिए निवेश की स्टडी कर रही हैं. भारत ने 2-3 स्क्वाड्रन पाँचवीं पीढ़ी के जेट की आवश्यकता जताई है, जिनमें रूस का Su-57 और अमेरिका का F-35 दावेदार हैं.

'अपनी फैमिली की पाकिस्तान डील के लिए ट्रंप ने भारत से दोस्ती की बलि दे दी...', अब अमेरिका के पूर्व NSA ने घेरा



भारत के खिलाफ ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी अमेरिका के व्यावसायिक हितों से जुड़ी नहीं है, बल्कि इसके पीछे ट्रंप का घोर निजी स्वार्थ है. अमेरिका के पूर्व NSA जैक सुलिवन ने कहा है कि ट्रंप ने PAK में अपने परिवार के व्यापारिक सौदों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संबंधों की बलि चढ़ा दी.

पंजाब: चंडीगढ़ में भारी बारिश के कारण 2 सितंबर को सभी स्कूल रहेंगे बंद

चंडीगढ़ में लगातार भारी बारिश के कारण आज सभी स्कूल बंद रहेंगे. प्रशासन ने सोमवार को समीक्षा बैठक के बाद यह फ़ैसला लिया. बारिश से जलभराव और ख़तरे को देखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं.

नोएडा में यमुना का कहर: खतरे के निशान से ऊपर बहा पानी, प्रशासन अलर्ट, मवेशी व लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए

नोएडा में यमुना का जलस्तर ख़तरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है. इससे बाढ़ का ख़तरा बढ़ गया, इसको देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया. प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण की टीमें निचले इलाक़ों से लोगों और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं.

चीन से भारत लौटते ही PM मोदी ने CM मान को लगाया फोन, बाढ़ग्रस्त पंजाब को ​दिलाया मदद का भरोसा



पीएम नरेन्द्र मोदी ने चीन से दिल्ली पहुंचते ही सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फ़ोन पर बात की और राज्य में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की. उन्होंने राज्य को हर सम्भव मदद और समर्थन का आश्वासन दिया.

एशेज सीरीज से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका, इस गेंदबाज ने रेड बॉल क्रिकेट से लिया ब्रेक

इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज़ जैमी ओवरटन ने टेस्ट और फ़र्स्ट-क्लास क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक का ऐलान किया है. अब वह केवल सफ़ेद गेंद क्रिकेट पर ध्यान देंगे. अब जैमी ओवरटन एशेज 2025 सीरीज़ का हिस्सा नहीं होंगे.

कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा ने राजस्थान लोक सेवा आयोग सदस्य पद से दिया इस्तीफा, बताई वजह



राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की सदस्य और कवि कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा ने सोमवार को इस्तीफ़ा दे दिया. सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की सख़्त टिप्पणियों के बाद उन्होंने यह क़दम उठाया.

जम्मू से दिल्ली लौट रहे थे अमित शाह, खराब मौसम की वजह से जयपुर एयरपोर्ट पर करनी पड़ी विमान की लैंडिंग



अमित शाह जम्मू से दिल्ली लौटते समय ख़राब मौसम के कारण जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करने को मजबूर हुए. अमित शाह सोमवार को जम्मू दौरे पर थे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाक़ों का जायज़ा लिया और पीड़ितों से मुलाक़ात कर समस्याएं सुनीं.

कश्मीर में 35 साल बाद फिर खुला शारदा भवानी मंदिर, मुस्लिम बने खास मेहमान



कश्मीर के बडगाम ज़िले में सौहार्द्र और भाईचारे की अनोखी मिसाल दिखी. कश्मीरी पंडितो ने 35 साल बाद इचकूट स्थित शारदा भवानी मन्दिर को फिर से खोला और स्थानीय कश्मीरी मुसलमानों को विशेष मेहमान बनाया.

