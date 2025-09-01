नोएडा में यमुना का कहर: खतरे के निशान से ऊपर बहा पानी, प्रशासन अलर्ट, मवेशी व लोग सुरक्षित स्थानों पर भेजे गए

नोएडा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है. इससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है. गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण की टीमें निचले इलाकों से लोगों और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने में जुटी हैं.

दरअसल, सेक्टर-135 और आसपास के निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण की टीम ने अपील की है कि वे तुरंत सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो जाएं. सिंचाई विभाग और प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने सेक्टर-135 की गौशाला से सभी मवेशियों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में बाढ़ का खतरा! हथिनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक पानी, यमुना डेंजर मार्क के करीब

प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि डूब क्षेत्र में रहने वाले लोग खतरे को नजरअंदाज न करें और राहत दल के निर्देशों का पालन करें. जानकारी के अनुसार, हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. इससे दिल्ली-एनसीआर के निचले इलाकों पर खतरा मंडरा रहा है. जिला प्रशासन ने स्थिति पर करीबी नजर रखने के लिए विशेष निगरानी टीम तैनात कर दी है.

Advertisement

प्रशासन का कहना है कि राहत और बचाव दल पूरी तरह से तैयार हैं. जरूरत पड़ने पर लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा. वहीं, प्रभावित क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम और जलभराव की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है. अधिकारियों ने कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही लोगों की जान और संपत्ति को खतरे में डाल सकती है.

---- समाप्त ----