एशेज सीरीज से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका, इस गेंदबाज ने रेड बॉल क्रिकेट से लिया ब्रेक

जेमी ओवरटन ने टेस्ट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से हटकर अब केवल सफेद गेंद क्रिकेट खेलने का निर्णय लिया है. यह फैसला एशेज से पहले इंग्लैंड के लिए झटका माना जा रहा है. ओवरटन आगे टी20 और वनडे क्रिकेट तथा दुनिया भर की लीगों में खेलते हुए करियर जारी रखेंगे.

जेमी ओवरटन ने रेड बॉल क्रिकेट से लिया ब्रेक.
इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेमी ओवरटन ने टेस्ट और फर्स्ट-क्लास क्रिकेट से अनिश्चितकालीन ब्रेक लेने का फैसला किया है. अब वह केवल सफेद गेंद क्रिकेट पर ध्यान देंगे. जुलाई में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के दौरान तीन साल बाद टेस्ट में वापसी करने के बावजूद, ओवरटन ने रेड बॉल क्रिकेट से दूरी बना ली है.

सरे के इस ऑलराउंडर ने 1 सितंबर को यह घोषणा की, एक दिन बाद जब उन्होंने द हंड्रेड फाइनल में लंदन स्पिरिट के लिए खेला था. इंग्लैंड टीम प्रबंधन के मुताबिक, ओवरटन एशेज 2025 के लिए टीम में शामिल हो सकते थे, लेकिन अब वह इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं होंगे.

ओवरटन ने अपने बयान में कहा, रेड बॉल क्रिकेट ने मेरे करियर की नींव रखी और मुझे बड़े मौके दिए. लेकिन मौजूदा समय में तीनों प्रारूप खेलना शारीरिक और मानसिक रूप से संभव नहीं है. अब मैं पूरी तरह सफेद गेंद क्रिकेट पर ध्यान दूंगा और इंग्लैंड के लिए उच्च स्तर पर खेलने की कोशिश करता रहूँगा.

ईसीबी डायरेक्टर रॉब की ने कहा, "जेमी का फैसला चौंकाने वाला है, क्योंकि वह हमारी रेड बॉल योजनाओं का अहम हिस्सा थे. लेकिन यह मौजूदा क्रिकेट सिस्टम की हकीकत भी है. हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं." ओवरटन अब पूरी तरह सीमित ओवर क्रिकेट पर ध्यान देंगे. उन्होंने इंग्लैंड के लिए अब तक 12 टी20 और 6 वनडे मैच खेले हैं.
 

