scorecardresearch
 

Feedback

पंजाब: चंडीगढ़ में भारी बारिश के कारण 2 सितंबर को सभी स्कूल रहेंगे बंद

चंडीगढ़ में लगातार भारी बारिश के कारण मंगलवार, 2 सितंबर को सभी स्कूल बंद रहेंगे. प्रशासन ने सोमवार को समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया. बारिश से जलभराव और खतरे को देखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं. पंजाब और हरियाणा में भी भारी बारिश हो रही है.

Advertisement
X
चंडीगढ़ में करीब 100 मिमी बारिश दर्ज की गई है. (File Photo: ITG)
चंडीगढ़ में करीब 100 मिमी बारिश दर्ज की गई है. (File Photo: ITG)

चंडीगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. हालात को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. मंगलवार, 2 सितंबर को शहर के सभी स्कूल बंद रहेंगे. सोमवार को चंडीगढ़ प्रशासन की समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मंडीप सिंह बराड़, मुख्य सचिव (प्रभारी), ने की. बैठक में बारिश और जलभराव की स्थिति पर चर्चा की गई और आगे की रणनीति तय की गई.

रविवार से अब तक चंडीगढ़ में करीब 100 मिमी बारिश दर्ज की गई
अधिकारियों के मुताबिक, रविवार से अब तक चंडीगढ़ में करीब 100 मिमी बारिश दर्ज की गई है. प्रशासन ने कहा कि मौसम को देखते हुए मंगलवार को सभी स्कूलों में शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेंगे. हालांकि, स्कूल चाहें तो शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए बुला सकते हैं.

बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को लगातार जलभराव की निगरानी करने और संवेदनशील इलाकों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि "पटियाला की राव" (स्थानीय मौसमी नाला) के जलस्तर पर विशेष नजर रखी जाए और जरूरत पड़ने पर निचले इलाकों में समय रहते चेतावनी जारी की जाए.

सम्बंधित ख़बरें

Army personnel rescuing people and cattle from a flood-affected village in Punjab
चीन से भारत लौटते ही PM मोदी ने CM मान को लगाया फोन, बाढ़ग्रस्त पंजाब को ​दिलाया मदद का भरोसा 
Punjab flood news
पंजाब में बाढ़ का कहर, अब तक 29 की मौत, ढाई लाख लोग घर छोड़ने पर मजबूर 
पंजाब-हिमाचल में बाढ़ से हाहाकार, दिल्ली में यमुना का खतरा! 30 मौतें, फसलें तबाह 
punjab flood donation to cm relief fund
सरकारी कर्मचारियों ने CM Relief Fund में दिए ₹50 लाख 
Flood situation and relief appeal in Amritsar's Ajnala Ramdas village
अमृतसर: अजनाला के गांव बाढ़ की चपेट में, पूर्व MP ग्राउंड जीरो पर पहुंचे 

पुलिस विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे जलभराव वाले इलाकों में यातायात को नियंत्रित करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाएं. वहीं, स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दवाइयों और स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा गया है ताकि मरीजों की बढ़ती संख्या से निपटा जा सके.

Advertisement

इसके अलावा, सरकारी विभागों को भी सतर्क रहने और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया गया है. प्रशासन ने कहा कि राहत कार्यों के लिए मशीनरी को तैयार रखा जाए और जनता के बीच अनावश्यक अफवाह या घबराहट न फैलाई जाए.

गौरतलब है कि पंजाब इस समय बाढ़ की चपेट में है. हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं, जिससे पंजाब के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement