पंजाब: चंडीगढ़ में भारी बारिश के कारण 2 सितंबर को सभी स्कूल रहेंगे बंद

चंडीगढ़ में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. हालात को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. मंगलवार, 2 सितंबर को शहर के सभी स्कूल बंद रहेंगे. सोमवार को चंडीगढ़ प्रशासन की समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मंडीप सिंह बराड़, मुख्य सचिव (प्रभारी), ने की. बैठक में बारिश और जलभराव की स्थिति पर चर्चा की गई और आगे की रणनीति तय की गई.

रविवार से अब तक चंडीगढ़ में करीब 100 मिमी बारिश दर्ज की गई

अधिकारियों के मुताबिक, रविवार से अब तक चंडीगढ़ में करीब 100 मिमी बारिश दर्ज की गई है. प्रशासन ने कहा कि मौसम को देखते हुए मंगलवार को सभी स्कूलों में शैक्षणिक कार्य स्थगित रहेंगे. हालांकि, स्कूल चाहें तो शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए बुला सकते हैं.

बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को लगातार जलभराव की निगरानी करने और संवेदनशील इलाकों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि "पटियाला की राव" (स्थानीय मौसमी नाला) के जलस्तर पर विशेष नजर रखी जाए और जरूरत पड़ने पर निचले इलाकों में समय रहते चेतावनी जारी की जाए.

पुलिस विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे जलभराव वाले इलाकों में यातायात को नियंत्रित करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठाएं. वहीं, स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक दवाइयों और स्टाफ की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा गया है ताकि मरीजों की बढ़ती संख्या से निपटा जा सके.

इसके अलावा, सरकारी विभागों को भी सतर्क रहने और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया गया है. प्रशासन ने कहा कि राहत कार्यों के लिए मशीनरी को तैयार रखा जाए और जनता के बीच अनावश्यक अफवाह या घबराहट न फैलाई जाए.

गौरतलब है कि पंजाब इस समय बाढ़ की चपेट में है. हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं, जिससे पंजाब के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है.

