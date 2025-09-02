scorecardresearch
 

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 2 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण देने को राजी हुई. वहीं, पीएम मोदी ने देश के पहले मेड इन इंडिया के तहत तैयार किए विक्रम 32 बिट प्रो चिप को अनवील किया.

महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण पर हामी भरी (File Photo: PTI)
आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 2 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण देने को राजी हुई. वहीं, पीएम मोदी ने देश के पहले मेड इन इंडिया के तहत तैयार किए विक्रम 32 बिट प्रो चिप को अनवील किया. इन खबरों के अलावा, यूपी सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में नई आउटसोर्सिंग नीति को मंजूरी दी. मंगलवार शाम की 10 बड़ी खबरें पढ़िए

मनोज जरांगे की बड़ी जीत, मराठा आरक्षण देने पर राजी हुई महाराष्ट्र सरकार, कुनबी प्रमाण पत्र के लिए बनेगी कमेटी

महाराष्ट्र सरकार ने 'हैदराबाद गज़ट' जारी कर मराठा समाज को 'कुनबी' जाति का दर्जा दिया. कुनबी जाति को पहले ही प्रदेश में ओबीसी में शामिल हैं. इस फैसले से मराठाओं को आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हुआ.

पीएम मोदी ने जारी किया पहला Made in Bharat चिप, विक्रम दिया नाम, सेमीकंडक्टर पर रखा बड़ा टारगेट

पीएम नरेंद्र मोदी ने चौथे सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ़्रेंस की शुरुआत के साथ भारत का पहला चिपसेट अनवील किया. नई दिल्ली में आयोजित इस कॉन्फ़्रेंस में पीएम मोदी ने Vikram 32-bit Pro चिप को शोकेस किया.

16 से 20 हजार वेतन, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, सीधे खाते में पैसा... यूपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जानिए योगी सरकार का प्लान

यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में एक नई आउटसोर्सिंग नीति को मंजूरी मिल गई है. इस नीति के अनुसार, अब नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती नहीं की जाएगी.

NDA ने 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया, PM मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ होगा प्रदर्शन

PM नरेंद्र मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी मामले में एनडीए ने विरोध जताते हुए बिहार बंद का आह्वान किया. बंद 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा.

पटना में भांजे संग ड्राइव पर निकले तेजस्वी यादव, बीच सड़क पर बनाई डांस की रील्स- Video

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का एक रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कुछ युवा लड़कों के साथ डांस करते दिख रहे हैं. वीडियो में 15-20 युवा लड़के हैं और तेजस्वी यादव उनके बीच में खड़े हैं.

KCR का बेटी के. कविता के खिलाफ कड़ा एक्शन, पार्टी विरोधी बयानों के चलते हुईं सस्पेंड

भारत राष्ट्र समिति (BRS) की एमएलसी के. कविता को मंगलवार को तत्काल प्रभाव से पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया. उन्हें उनके बयानों और हालिया गतिविधियों के कारण पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया.

एशेज से पहले ऑस्ट्रेलिया को झटका, पैट कमिंस भारत-न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज़ पैट कमिंस भारत के खिलाफ होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज़ से बाहर हो गए हैं. वह लोवर बैक की चोट से जूझ रहे हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि उनकी रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया एशेज सीरीज को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है.

भारत से फ्रस्ट्रेट क्यों हैं ट्रंप, क्यों दे रहे कोरिया-जापान का उदाहरण? न इंडिया टैरिफ पर डिमांड मान रहा, न बातचीत की पहल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि वह रूस से तेल की खरीदे न करे. लेकिन भारत इसके लिए राजी नहीं है और उसका साफ कहना है कि अपने हितों की रक्षा के लिए रूसी तेल की खरीद जारी रहेगी. 

नेस्ले के CEO की गई नौकरी... कर्मचारी से अफेयर पड़ा महंगा, रिश्ता खुला तो गिरी गाज

स्विस दिग्गज कंपनी नेस्ले में टॉप लेवल पर अचानक बड़ी उथल-पुथल देखने को मिली है. कंपनी ने अपने सीईओ लॉरेंट फ्रीक्स को बर्खास्त कर दिया है. उन्होंने सिर्फ एक साल पहले ही नेस्ले की कमान संभाली थी.

AAP विधायक हरमीत पुलिस पर फायरिंग कर हिरासत से फरार, कांस्टेबल को मारी गोली, चढ़ाई स्कॉर्पियो

पंजाब के सनौर विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा पुलिस हिरासत से फरार हो गए. गिरफ्तारी के बाद लोकल थाने ले जाते समय पठानमाजरा और उसके साथियों ने पुलिस पर गोलीबारी की, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया. 

---- समाप्त ----
