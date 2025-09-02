scorecardresearch
 

Feedback

NDA ने 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया, PM मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ होगा प्रदर्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने के विरोध में एनडीए ने 4 सितंबर को सुबह 7 से 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया है. पटना में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी घटक दलों ने इस बंद की घोषणा की.

Advertisement
X
4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद रखेगा NDA. (File Photo: ITG)
4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद रखेगा NDA. (File Photo: ITG)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने के मामले में एनडीए ने कड़ा विरोध जताते हुए बिहार बंद का आह्वान किया है. बंद की घोषणा मंगलवार को पटना में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई. एनडीए नेताओं ने बताया कि 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद रहेगा.

इस दौरान एनडीए ने स्पष्ट किया है कि आपातकालीन सेवाओं (इमरजेंसी सर्विसेज) को बाधित नहीं किया जाएगा. बंद शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किया जाएगा.

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रधानमंत्री की मां को गाली देकर जिस तरह से उनका अपमान किया गया है, उससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने कहा कि इस शर्मनाक बयान का एनडीए के सभी घटक दल जोरदार विरोध करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Political turmoil over the insult to the mother, demand for an apology from RJD and Congress.
'मोदी तो तुम्हें माफ कर भी देगा, लेकिन...' मां को गाली दिए जाने पर RJD-कांग्रेस पर बरसे PM  
Vikram_Chip
PM Modi ने जारी किया पहला मेड इन इंडिया चिप Vikram 
AAP नेता पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए तनख्वाह दान करेंगे (File Photo: PTI)
बाढ़ पीड़ित पंजाब के लिए केजरीवाल का बड़ा ऐलान, एक महीने की सैलरी देंगे AAP के सभी सांसद-विधायक 
'अपशब्द' पर पीएम मोदी के मन की छलकी पीड़ा, न्यूज़रूम में देखें बड़ी खबरें  
Commentary on the Prime Ministers mother: Political turmoil in Bihar.
PM मोदी की मां पर टिप्पणी मामले में बिहार डिप्टी CM क्या बोले? देेखें  

महिला मोर्चा को बंद की कमान सौंपी गई
घोषणा के अनुसार, बीजेपी महिला मोर्चा को बंद की कमान सौंपी गई है. महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे और एकजुटता दिखाते हुए बंद को सफल बनाने की अपील की.

Advertisement

एनडीए नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री की मां को गाली देना न केवल एक व्यक्ति का अपमान है, बल्कि देश की मातृशक्ति का भी अपमान है. इसका जवाब शांतिपूर्ण बंद के जरिए दिया जाएगा.

गौरतलब है कि बिहार में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी की गई थी. यह घटना अगस्त 2025 के अंतिम सप्ताह में हुई, जिसके बाद बिहार पुलिस ने कथित आरोपी 20 वर्षीय रियाज को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ. कार्यक्रम में नारेबाजी से जुड़े अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने कहा है कि जांच पूरी कर जल्द ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी. मुख्यमंत्री नितिश कुमार और गृहमंत्री अमित शाह ने भी इसकी निंदा की.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement