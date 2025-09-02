NDA ने 4 सितंबर को बिहार बंद बुलाया, PM मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ होगा प्रदर्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने के मामले में एनडीए ने कड़ा विरोध जताते हुए बिहार बंद का आह्वान किया है. बंद की घोषणा मंगलवार को पटना में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई. एनडीए नेताओं ने बताया कि 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद रहेगा.

इस दौरान एनडीए ने स्पष्ट किया है कि आपातकालीन सेवाओं (इमरजेंसी सर्विसेज) को बाधित नहीं किया जाएगा. बंद शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित किया जाएगा.

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रधानमंत्री की मां को गाली देकर जिस तरह से उनका अपमान किया गया है, उससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने कहा कि इस शर्मनाक बयान का एनडीए के सभी घटक दल जोरदार विरोध करेंगे.

महिला मोर्चा को बंद की कमान सौंपी गई

घोषणा के अनुसार, बीजेपी महिला मोर्चा को बंद की कमान सौंपी गई है. महिला मोर्चा की कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगी. प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे और एकजुटता दिखाते हुए बंद को सफल बनाने की अपील की.

एनडीए नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री की मां को गाली देना न केवल एक व्यक्ति का अपमान है, बल्कि देश की मातृशक्ति का भी अपमान है. इसका जवाब शांतिपूर्ण बंद के जरिए दिया जाएगा.

गौरतलब है कि बिहार में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी की गई थी. यह घटना अगस्त 2025 के अंतिम सप्ताह में हुई, जिसके बाद बिहार पुलिस ने कथित आरोपी 20 वर्षीय रियाज को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ. कार्यक्रम में नारेबाजी से जुड़े अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने कहा है कि जांच पूरी कर जल्द ही चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाएगी. मुख्यमंत्री नितिश कुमार और गृहमंत्री अमित शाह ने भी इसकी निंदा की.

