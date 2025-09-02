scorecardresearch
 

पीएम मोदी ने जारी किया पहला Made in Bharat चिप, विक्रम दिया नाम, सेमीकंडक्टर पर रखा बड़ा टारगेट

Semicon India 2025 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने देश के पहले मेड इन इंडिया के तहत तैयार किए Vikram 32-bit Pro चिप को शोकेश किया है. मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भारत इस साल से कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप का प्रोडक्शन शुरू करेगा. इस चिपसेट को ISRO की लेबोरेट्री ने तैयार किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया देश का पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप. (Photo: PTI)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे Semicon India कॉन्फ्रेंस की शुरुआत के साथ ही भारत का पहले India चिपसेट को अनवील कर दिया है. नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री अश्विवनी वैष्णव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Vikram 32-bit Pro चिप को शोकेश किया है. साथ ही प्रधानमंत्री ने Semicon India 2025 के उद्घाटन के बाद कहा कि भारत में अपनी मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिपसेट का कमर्शियल प्रोडक्शन इस साल से शुरू करेगा. 

ISRO के सेमीकंडक्टर लेबोरेट्री में किया डेवलप 

Vikram चिप को ISRO के सेमीकंडक्टर लेबोरेट्री में डेवलप किया है. यह भारत का पहला फुली मेक इन इंडिया 32-Bit माइक्रो प्रोसेसर है. चिप किसी भी डिवाइस के लिए बहुत ही जरूरी पार्ट है, जैसे किसी इंसान के के लिए ब्रेन. 

Semicon India 2025 का मकसद चुनिंदा सेगमेंट पर चर्चा करना है ताकि सेमीकंडक्टर चिपसेट इंडस्ट्री दुनिया भर के देशों के लिए चिपसेट का एक्सपोर्ट कर सके. इस कॉन्फ्रेंस का मकसद सेमीकंडक्ट फैब्स, एडवांस्ड पैकेजिंग, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, रिसर्च एंड इनवेस्टमेंट पर फोकस करना है. 

सेमीकंडक्टर का मार्केट 1 ट्रिलियन डॉलर को भी पार कर जाएगा

Semicon India 2025 के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सेमीकंडक्टर का ग्लोबल मार्केट कुछ साल में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को भी पार कर जाएगा. इस 1 ट्रिलियन डॉलर के मार्केट में भारत का अहम हिस्सा रहने वाला है. 

तीन बार हो चुका है Semicon India कॉन्फ्रेंस

Semicon India कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 2022 में हुई थी और आज चौथे कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई है. सबसे पहले साल 2022 में बेंगलुरु में हुआ था, इसके बाद साल 2023 में गांधीनगर संपन्न हुआ, फिर 2024 में  नोएडा में ये प्रोग्राम हुआ. 

सेमीकंडक्टर चिप क्या होता है? 

सेमीकंडक्टर चिप, असल में सिलिकॉन सर्किट बोर्ड होता है. ये चिप किसी भी डिवाइस या गैजेट के लिए उतना ही जरूरी होता है, जितना कि इंसान के लिए उसका ब्रेन है. सेमीकंडक्टर चिप कई काम करता है, जिसमें डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कंट्रोल्स और कम्युनिकेशन्स जैसे काम शामिल हैं. 

---- समाप्त ----
