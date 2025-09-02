scorecardresearch
 

KCR की बेटी के. कविता के खिलाफ कड़ा एक्शन, पार्टी विरोधी बयानों के चलते हुईं सस्पेंड

बीआरएस एमएलसी के. कविता को पार्टी की छवि खराब करने की गतिविधियों के चलते पार्टी से बाहर कर दिया गया है. पार्टी अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव ने कविता को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित करने का फैसला लिया है.

बीआरएस नेता के. कविता को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है. (Photo: PTI)
बीआरएस नेता के. कविता को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है. (Photo: PTI)

भारत राष्ट्र समिति (BRS) की एमएलसी के. कविता को मंगलवार को तत्काल प्रभाव से पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है. उन्हें अपने बयानों और हालिया गतिविधियों की वजह से पार्टी से सस्पेंड किया गया है. 

यह फैसला कविता के पिता, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री और बीआरएस के अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव ने लिया. बीआरएस का कहना है कि कविता के हालिया बयान और उनकी गतिविधियां पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों के खिलाफ है.

दरअसल पार्टी अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव ने कविता के खिला यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की और उनके निलंबन की घोषण की. यह कदम हफ्तों के बढ़ते तनाव के बाद उठाया गया है. सस्पेंशन से एक दिन पहले ही के. कविता ने बीआरएस के भीतर तूफान खड़ा कर दिया था, जब उन्होंने खुले तौर पर पार्टी सहयोगियों पर केसीआर की छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था.

उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेता टी. हरीश राव और पूर्व सांसद मेघा कृष्ण रेड्डी पर उनके पिता पर भ्रष्टाचार का ठप्पा लगाने का आरोप लगाया था. कविता ने हरीश राव और संतोष कुमार पर उन्हें हाशिए पर डालने की साजिश रचने का दावा किया था.

---- समाप्त ----
