एशेज से पहले ऑस्ट्रेलिया को झटका, पैट कमिंस भारत-न्यूजीलैंड सीरीज से बाहर

पैट कमिंस निचली कमर की चोट के कारण भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज से बाहर हो गए हैं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि उनकी रीहैबिलिटेशन प्रक्रिया एशेज को ध्यान में रखते हुए जारी है.

एशेज से पहले फिटनेस संकट, पैट कमिंस मैदान से दूर... (Getty)
ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तेज गेंदबाज और टेस्ट कप्तान पैट कमिंस भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली आगामी सीमित ओवरों की सीरीज से बाहर हो गए हैं. कमिंस निचली कमर की चोट से जूझ रहे हैं और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (CA) ने साफ किया है कि उनकी रीहैबिलिटेशन प्रक्रिया एशेज सीरीज को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है.

ऑस्ट्रेलिया का अगला शेड्यूल बेहद व्यस्त है. टीम 1 अक्टूबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी. इसके बाद भारत के खिलाफ 19 से 25 अक्टूबर तक 3 वनडे और 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक 5 टी20 मैच खेले जाएंगे. वहीं, एशेज की शुरुआत 21 नवंबर से पर्थ में इंग्लैंड के खिलाफ होगी.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बयान जारी करते हुए कहा, 'कमिंस को भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के लिए नहीं चुना जाएगा. वे अपने रीहैबिलिटेश प्लान को जारी रखेंगे और गेंदबाजी में वापसी का समय उनकी एशेज तैयारी का हिस्सा होगा.'

32 साल के कमिंस ने हाल ही में  UK और कैरेबियन दौरे पर खेले गए 4 टेस्ट मैचों में 95 से अधिक ओवर फेंके थे. इसी दौरान उन्हें पीठ में दर्द की शिकायत हुई. मेडिकल स्कैन में उनके रीढ़ की हड्डी पर लम्बर बोन स्ट्रेस सामने आया है, जिसका आगे विशेष इलाज और मैनेजमेंट करना होगा.

यह वही पुरानी चोट है, जिसने उनके करियर की शुरुआत में उन्हें लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रखा था. अब एक बार फिर यह समस्या लौटने से चिंता बढ़ गई है कि क्या कमिंस 7 हफ्तों में खेले जाने वाले 5 टेस्ट मैचों की कठिन एशेज सीरीज का दबाव झेल पाएंगे.
 

